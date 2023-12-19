HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yakaladıkları hırsızı odaya kapatıp balkona çıkmışlardı! Polisi beklerken ellerinden kaçırdılar

Yakaladıkları hırsızı odaya kapatıp balkona çıkmışlardı! Polisi beklerken ellerinden kaçırdılar

19.12.2023 18:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da iki komşu, evde yakaladıkları hırsızı balkonda polisi beklerken ellerinden kaçırdı.

Yakaladıkları hırsızı odaya kapatıp balkona çıkmışlardı! Polisi beklerken ellerinden kaçırdılar

Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, ayakkabılıkta bulduğu anahtarla önce bir daireye giren hırsız, evdeki ziynet eşyalarını, bir miktar dövizi çaldı. Ardından aynı yöntemle alt kattaki daireye giren hırsız, ev sahibiyle koridorda karşılaştı. Hırsızı karşısında gören ev sahibi, üst kattaki komşusu Hatice Çiçek'ten yardım istedi.

POLİSİN GELMESİNİ BEKLEMEK İÇİN BALKONA ÇIKTILAR

İki komşu hırsızı bir odaya alarak polisin gelmesini beklemek için balkona çıktı. O sırada eve girmek için kullandığı anahtarla kapıyı açan hırsız evden kaçtı.

İhbar üzerine apartmana gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

AA-20231219-33225126-33225123-BURDURDA_IKI_KOMSU_EVDE_YAKALADIKLARI_HIRSIZI_POLISI_BEKLERKEN_ELLERINDEN_KACIRDI

"ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Komşusunun evinde hırsızı gören Hatice Çiçek, gazetecilere, evde eldivenli ve ayakkabılı duran hırsızla karşılaştıklarını söyledi.

Hırsızın 1,60 boylarında, beyaz tenli, tesettürlü 30-35 yaşlarında bir kadın olduğunu belirten Çiçek, komşusuyla kapıyı kilitleyip polisi beklediklerini aktardı.

"ARKASINDAN KOŞTU AMA YAKALAYAMADI"

Çiçek, yakaladıkları hırsızın evden kaçmak için üstlerine geldiğinde komşusuyla panik olduğunu dile getirerek, "Ömer, 'Biz balkona geçelim, nasıl olsa kapıyı kilitledik, kaçamaz artık' dedim. Meğer kapının yedek anahtarını ayakkabılıktan alıp içeriye girmiş. Biz balkondayken o anahtarla kapıyı açıp kaçtı. Çünkü bize zarar verebilir diye onunla boğuşmak, etkisiz hale getirmek istemedik. Ömer Bey arkasından koştu ancak nafile yakalayamadı. Sanırım arabayla uzaklaştı, dolayısıyla elimizden kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Hırsızı teşhis edip emniyete bildirdiğini vurgulayan Çiçek, insanlardan evlerinden çıkarken ayakkabılığa evlerinin yedek anahtarını bırakmamalarını istedi.

AA-20231219-33225126-33225124-BURDURDA_IKI_KOMSU_EVDE_YAKALADIKLARI_HIRSIZI_POLISI_BEKLERKEN_ELLERINDEN_KACIRDI

"KIZIMIN DÜĞÜNÜ İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK"

Evinden para ve altın çalınan Ali Belenkuyu da eşiyle işte oldukları sırada evlerine giren hırsızın nişanlı olan kızlarının düğünü için biriktirdikleri altın ve doları çaldığını anlattı.

Kendilerinden sonra alttaki komşularına da hırsızın girdiğini ancak orada yakalandığını dile getiren Belenkuyu, "Oraya da aynı yöntemle anahtarla girdiği için polisleri beklerken kapıyı açıp gidiyor. Kızımı nişanladık, onun düğünü için biriktirmiştik ama gitti. Bir an önce hırsızın bulunmasını istiyoruz." diye konuştu. (AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten nokta operasyon: Huzeyfe El Muri Mersin'de yakalandıMİT'ten nokta operasyon: Huzeyfe El Muri Mersin'de yakalandı
Trenle poz verirken canından olacaktı!Trenle poz verirken canından olacaktı!
'EYT'liler kadar olamıyor muyuz?' Çok konuşulacak 'deprem' sözleri'EYT'liler kadar olamıyor muyuz?' Çok konuşulacak 'deprem' sözleri
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Burdur
En Çok Okunan Haberler
10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.