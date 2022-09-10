HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakalanmamak için her yolu denemiş! Binbir suratlı DEAŞ'lı terörist

Yakalanmamak için her yolu denemiş! Binbir suratlı DEAŞ'lı terörist

10.09.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlar ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey isimlerinden olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalandığını duyurmuştu. Örgütte birçok eyleme yön vermiş, bakanlık görevi yürütmüş hatta Bağdadi ve Kureyşi'nin hocalığını yapmış olan teröristle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yakalandığında peruk ve gözlüklü olan Sumaidai'nin birbir surat olduğu belirlendi.

Yakalanmamak için her yolu denemiş! Binbir suratlı DEAŞ'lı terörist

İstanbul'da yakalanan sözde üst düzey DEAŞ'lı teröristle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Aylarca yapılan takip sonucu yakalanan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, örgütün beyin takımından olduğu öğrenilirken DEAŞ liderlerinden Bağdadi ve Kureyşi'ye hocalık yaptığı ve birçok eyleme yön verdiği ifade edildi. Sumaidai'nin ayrıca, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği de detaylar arasında yer aldı...

ÖLDÜRÜLEN SÖZDE LİDERLERDEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ İSİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, DEAŞ elebaşları Ebubekir El Bağdadi ve Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinin ardından, örgütün en önemli ismi olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin örgüte dair yaptığı çalışmalarda, örgüt liderliği için Iraklı Sumaidai ailesi üyelerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin adının geçmesiyle çalışma başlatıldı.

3bc35ddcf8e8c91176b53f03935d5cc9

ADI, BM RAPORLARINDA YER ALDI, AŞİRET TAKİP EDİLDİ

7 ay önce Birleşmiş Milletler raporlarında da adı geçen terörist için, Sumaidai aşireti mercek altına alındı. Aşiretin birkaç üyesinin İstanbul'da ticaret yaptığını tespit eden ekipler, 6 ay sürecek yakın takip başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve diğer şubelerden personelle kalabalık bir özel ekip oluşturuldu. Ekipler Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin irtibata geçme ihtimalinin olduğu tüm kişi ve adresleri 7 gün 24 saat izlemeye aldı.

DEAŞ'LI TERÖRİST BİNBİR SURAT ÇIKTI

Tüm parçaları birleştiren özel ekip en son Sarıyer’deki bir adrese ulaştı. Adresi uzun süre takip eden polisler, günün belirli saatlerinde dışarıya çıkan ve belirli süre dolaştıktan sonra eve geri dönen bir şüpheliyi belirledi. Fiziki takip yürüten ekipler, bu süre içinde şüphelinin önce sakallı, daha sonra sakallarını kesmiş, sonra da peruk takarak dışarı çıktığını belirledi. Şüphelinin her halini gören ve polis kamerasına kaydeden ekipler, aradıkları ismi yakalamak için harekete geçti.

istanbulda-yakalanan-deasli-bagdadi-ve-kureysinin-hocasi-cikti_5469_dhaphoto2

ÖNCE KADI, SONRA KADI EĞİTİCİSİ OLMUŞ

Sarıyer’deki adrese baskın yapılıp DEAŞ’lı elebaşı gözaltına alındı. Adreste yüzlerce dijital doküman ele geçirildi. Yüksek tahsil yaptığı belirlenen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin örgüte katıldıktan sonra “kadı” olarak görev yaptığı, bir süre sonra da “kadı eğitimcisi” olarak görevlendirildiği belirlendi. 2012’de DEAŞ’ın sözde eğitim bakanı olan Sumaidai’nin 2013-2014 yıllarında DEAŞ tarafından sözde adalet bakanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.

6 SAAT İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ifadesi alınan şüpheli, “Anayasa’yı ihlal” suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi 6 saat süren şüphelinin hakimlikteki sorgusuna başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı! Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!
Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü lideri İstanbul'da öldürüldüKırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü lideri İstanbul'da öldürüldü
Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattıBöylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terörist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi! Bu sözler çok konuşulur

Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi! Bu sözler çok konuşulur

Metrobüs kazası sonrası "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar ölü var" sözleri sosyal medyada gündem oldu! Çok konuşulan videoyla ilgili ilk açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası "Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar ölü var" sözleri sosyal medyada gündem oldu! Çok konuşulan videoyla ilgili ilk açıklama geldi

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Hamile eşini vahşice öldürdü, ifadesi kan dondurdu: Kaynanam 'çocuk senden değil, babandan' dedi

Hamile eşini vahşice öldürdü, ifadesi kan dondurdu: Kaynanam 'çocuk senden değil, babandan' dedi

İzmir'de tarihi görüntü! 100. yıla görkemli kutlama: Fotoğraflar geldi, sonu görünmüyor

İzmir'de tarihi görüntü! 100. yıla görkemli kutlama: Fotoğraflar geldi, sonu görünmüyor

Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası İmamoğlu'ndan 'Özür dilerim' paylaşımı

Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası İmamoğlu'ndan 'Özür dilerim' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Zehirden de beter! Uyarı üstüne uyarı verdiler

Zehirden de beter! Uyarı üstüne uyarı verdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.