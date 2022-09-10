Yakalanmamak için her yolu denemiş! Binbir suratlı DEAŞ'lı terörist

İstanbul'da yakalanan sözde üst düzey DEAŞ'lı teröristle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Aylarca yapılan takip sonucu yakalanan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, örgütün beyin takımından olduğu öğrenilirken DEAŞ liderlerinden Bağdadi ve Kureyşi'ye hocalık yaptığı ve birçok eyleme yön verdiği ifade edildi. Sumaidai'nin ayrıca, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği de detaylar arasında yer aldı...

ÖLDÜRÜLEN SÖZDE LİDERLERDEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ İSİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, DEAŞ elebaşları Ebubekir El Bağdadi ve Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinin ardından, örgütün en önemli ismi olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin örgüte dair yaptığı çalışmalarda, örgüt liderliği için Iraklı Sumaidai ailesi üyelerinden Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin adının geçmesiyle çalışma başlatıldı.

ADI, BM RAPORLARINDA YER ALDI, AŞİRET TAKİP EDİLDİ

7 ay önce Birleşmiş Milletler raporlarında da adı geçen terörist için, Sumaidai aşireti mercek altına alındı. Aşiretin birkaç üyesinin İstanbul'da ticaret yaptığını tespit eden ekipler, 6 ay sürecek yakın takip başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve diğer şubelerden personelle kalabalık bir özel ekip oluşturuldu. Ekipler Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin irtibata geçme ihtimalinin olduğu tüm kişi ve adresleri 7 gün 24 saat izlemeye aldı.

DEAŞ'LI TERÖRİST BİNBİR SURAT ÇIKTI

Tüm parçaları birleştiren özel ekip en son Sarıyer’deki bir adrese ulaştı. Adresi uzun süre takip eden polisler, günün belirli saatlerinde dışarıya çıkan ve belirli süre dolaştıktan sonra eve geri dönen bir şüpheliyi belirledi. Fiziki takip yürüten ekipler, bu süre içinde şüphelinin önce sakallı, daha sonra sakallarını kesmiş, sonra da peruk takarak dışarı çıktığını belirledi. Şüphelinin her halini gören ve polis kamerasına kaydeden ekipler, aradıkları ismi yakalamak için harekete geçti.

ÖNCE KADI, SONRA KADI EĞİTİCİSİ OLMUŞ

Sarıyer’deki adrese baskın yapılıp DEAŞ’lı elebaşı gözaltına alındı. Adreste yüzlerce dijital doküman ele geçirildi. Yüksek tahsil yaptığı belirlenen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin örgüte katıldıktan sonra “kadı” olarak görev yaptığı, bir süre sonra da “kadı eğitimcisi” olarak görevlendirildiği belirlendi. 2012’de DEAŞ’ın sözde eğitim bakanı olan Sumaidai’nin 2013-2014 yıllarında DEAŞ tarafından sözde adalet bakanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.

6 SAAT İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca ifadesi alınan şüpheli, “Anayasa’yı ihlal” suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi 6 saat süren şüphelinin hakimlikteki sorgusuna başlandı.

