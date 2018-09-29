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Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

Bursa'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından yakıldıktan sonra hayatını kaybeden Şengül Vatansever'in hastanede verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Genç kadının ölmeden önce verdiği ifadede, "Önce beni yaktı, daha sonra elleriyle söndürerek arabaya geri bindirdi. Arabada kavga etmeye devam edince aşağı attı" dediği öğrenildi.

Bursa'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından canice yakılarak öldürülen 2 çocuk annesi Şengül Vatansever'in ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şuurunu kaybetmeden önce polise ifade verdiği ortaya çıktı.

Genç kadının polise verdiği ifadede, Ü.V. ile yaklaşık 1 yıl süren ilişkisini sonlandırmak istediğini, ayrılmak üzere buluştukları sırada Ü.V.'nin benzin dökerek kendisini önce ateşe verdiğini, sonra söndürmeye çalıştığını söyledi.

SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Vatansever'in ifadesinde, "Ben yaklaşık 1 sene Ü.V. ile ilişki yaşadım. Daha sonra kendisine ayrılmak istediğimi söyledim. Fakat kabul etmedi. Bir süre bunu tartıştık, bunun üzerine Kütahya'dan Bursa'ya gelip benimle görüşmek istedi. Ben de kabul ettim, görüştük. Arabayla yolda giderken ben ona 'Yeter artık ben seni istemiyorum, ayrılmak istiyorum' dedim. O da bana 'Asla olmaz, benden ayrılamazsın. Benden başkasıyla olamazsın' dedi. Daha sonra tartışmaya başladık. Ben arabadan indim, o da arkamdan indi. Biz dışarıda tartışırken bir pet şişe içerisinde yanında getirdiği benzini kafamdan aşağı döktü, daha sonra beni ateşe verdi. Sonra pişman oldu, söndürmek istedi. Söndürmek isterken elleri yandı. Söndürdükten sonra yine arabaya bindik, bu sefer araba da tartışmaya devam ettik ve beni arabadan aşağı attı" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şengül Vatansever Bursa cinayet

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