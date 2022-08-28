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Yakında geliyor! İşte iddialara göre Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı

28.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online içerik platformu Netflix'in reklamlı abonelik seçeneği için planladığı fiyat hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaların odağında yer alan reklamlı Netflix'in fiyatı birçok kişiyi şaşırtabilir. İşte ortaya atılan Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı iddiası...

Yakında geliyor! İşte iddialara göre Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı

Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Netflix, bu abonelik planı için yoğun bir çalışma içerisinde. Şirket reklamsız abonelikler sunsa da abone sayısının düşmesiyle beraber reklamlı abonelik seçeneği üzerine yoğunlaşmak zorunda kaldı. Herkes reklamlı Netflix aboneliğinin fiyatını konuşurken, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

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Bloomberg'in iddiasına göre, Netflix'in yakında çıkacak olan reklamlı abonelik planının fiyatı aylık 7 ila 9 dolar arasında olabilir. Bu fiyatın Türkiye'ye ise 40 TL'nin altında olacak şekilde yansıtılacağı ileri sürülüyor.

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İddialara göre şirket, reklamlı abonelikte saatte yaklaşık dört dakikalık reklam satmayı hedefliyor. Reklamları ise içeriğin başında ve ortasında göstermek istiyor. Bu haftanın başlarında, Netflix'in çocuklara yönelik içerik veya orijinal filmlere reklam eklemeyi planlamadığını da öne sürüldü.

NE ZAMAN GELECEK?

Netflix'in reklamlı abonelik seçeneğini bu yılın son çeyreğinde yarım düzine pazara getirmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Şirket, bu planı ise 2023'ün başlarında daha geniş bir kitleyle buluşturmayı planlıyor.

The Verge'e gönderdiği bir e-postada Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, Bloomberg'in haberinin "spekülasyon" olduğunu söyledi. Hidaka, şirketin "hala daha düşük fiyatlı, reklam destekli bir katmanın nasıl başlatılacağına karar vermenin ilk günlerinde olduğunu ve herhangi bir karar verilmediğini" kaydetti.

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