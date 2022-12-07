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Yaklaşan krizin belirtisi olabilir! Ellerdeki iki önemli his

07.12.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damar sertliği olarak bilinen Ateroskleroz, kendini belli etmeden son raddeye kadar vücutta yayılmaya devam eden rahatsızlıklardan biridir. Ellerdeki iki önemli his atardamarların % 70 oranında daraldığını işaret edebilir. Kalp krizine neden olan belirtileri incelikli bir şekilde takip edebilirseniz sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz. Göğüs ağrısı, yaklaşan bir kalp krizinin birçok olası belirtisinden yalnızca biridir. Eller de yaklaşan kalp krizi ile ilgili sinyal veriyor olabilir.

Yaklaşan krizin belirtisi olabilir! Ellerdeki iki önemli his

Ateroskleroz yani damar sertliği, orta ve büyük arterlerin duvarlarında kalbe giden kan akışını engelleyen önemli miktarda yamalı yağ birikintileri büyüdüğünde teşhis edilir. Bu birikme damar sertliğini hızlandırır. Dikkat edilmez ve tedavi edilmezse kalp krizine neden olur. Kalp krizi genellikle ortaya çıkan ilk semptomdur, ancak bazı vakalardan önce kollarda ve ellerde semptomlar görülür.

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Çeşitli sağlık kuruluşları, arterler yüzde 70'ten fazla daraldığında ateroskleroz semptomlarının ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni, bu derecedeki daralmaya kalbe giden kan akışının önemli ölçüde azalmasının eşlik etmesidir. Daralan arterlerin çeşitli aşamalarının klinik olarak nasıl ortaya çıktığını anlamak, doktorların çok geç olmadan müdahale etme fırsatını artırabilir.

DAMAR SERTLİĞİ BELİRTİLERİ

New York Vasküler Enstitüsüne göre, damarlarda plak birikmesi bazı semptomlara neden olabilir:

  • Önkol yorgunluğu
  • İyileşmeyen yaralar
  • Soğuk cilt
  • Kollarda batma veya karıncalanma hissi
  • El ağrısı.

Azalmış kan akışına bağlı gelişen ayak ve bacak sorunlarına ek olarak, bireyler ayrıca egzersiz yaparken belirgin semptomlar fark edebilir.

Örneğin, fiziksel efor sırasında nefes darlığı veya göğüs ağrısı, atardamarların kan akışındaki artışı karşılamak için mücadele ettiğini gösterebilir.

Bazen insanlar hiçbir semptom göstermeden damarlarında tam bir tıkanıklık ile aylarca hatta yıllarca yaşayabilirler.

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Üstelik göğüs ağrısı, kalp krizi dışında panik ataktan zatürreye kadar onlarca koşuldan da kaynaklanabilir.

Asemptomatik hastalık ilerlemesi sadece kalp krizlerinin ortaya çıkmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ani kardiyak ölüme de neden olabilir. Bununla birlikte, durum beyne eşit derecede zararlı olabilir. Bu sebeple rutin doktor kontrollerinizi geçiştirmeyin.


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Anahtar Kelimeler:
damar sertliği kalp krizi

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