Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun doğum günü tarzı olay oldu! Şıklığının bedeli ortaya çıktı

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu dün akşam 26. yaş gününü özel bir partiyle kutladı.

Açıklamaları ile gündem olan Afra Saraçoğlu tarzıyla da dikkat çekti. Kırmızı göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncunun şıklığının bedeli ortaya çıktı.

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü ismin doğum günü şıklığının bedeli tam tamına 15 bin 780 TL.

Afra Saraçoğlu'nun doğum gününden pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel oyuncu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı.

Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.







