Yalnız yaşayanlar için ideal gece rutinini nasıl olur? Cevabı bu içerikte!

Peki, gece rutini nasıl yapılır? Hepsini detaylıca anlatıyoruz. Haydi başlayalım!

1. Telefonu uzaklaştır ve zihnini toparla.

Gecenin başında yapılacak en sağlıklı şeylerden biri, ekranlardan uzaklaşmak. Özellikle yalnız yaşayan biriysen, ekranlar çoğu zaman dış dünyayla bağ gibi görünse de uyku kalitesini ciddi anlamda baltalayabiliyor. Bildirimleri kapatarak, telefonunu başka bir odada şarj ederek, hiç olmadı sessize alarak zihinini bu etkilerden biraz olsun arındırabilirsin. Telefona bakmak yerine kitap okuyabilir veya günlük tutmayı deneyebilirsin. Hem günlük tutmak uzun vadede insana kendini gözlemlemeyi sunuyor. Sosyal medyada gezindikçe beynin rahatlayacağını sanarsın ama aslında daha da uyarılmış hale geliyor. Gece, kendinle kalmak için bir fırsat.

2. Kendine mini bir spa seansı hediye et.

Duş almak, özellikle günün yorgunluğunu atmanın en etkili yollarından biri, kabul ediyoruz. Ilık ve güzel kokulu bir duşun telafi edemeyeceği çok az şey var. Duş sonrası kendine ayıracağın 10 dakika çok önemli. İyi olman için biraz rahatlaman gerek değil mi?

Ayrıca, cilt bakımı rutinin varsa bu seansı biraz daha uzatmak da mümkün. Maske, peeling, nemlendirici… Yani kısaca küçük ama etkili ritüeller.

3. Rahatlatıcı bir bitki çayı demle.

Uykudan 1-2 saat önce içilen bitki çayı, hem midene hem de zihnine çok iyi gelecektir. Papatya, melisa, rezene... Artık hangisini seçeceğin sana kalmış. Güzel bir kupada çay, loş ışık ve biraz da sakin müzik... Çayın buharını izlemek bile insana çok iyi geliyor. Üstelik yalnız yaşıyorken bu küçük detaylar ile yaşam alanına duyduğun sevgiyi de hissetmiş olacaksın. Kendine özen göstermek, çayın içinde kaynayan o niyette gizli. Ve evet, gece çayı yalnızlığı değil huzuru çağırıyor.

4. Esneme seansı ile devam ediyoruz.

Fiziksel rahatlamayı desteklemenin bir diğer yolu da bedenini nazikçe hareket ettirmek. Özellikle masa başı çalışan biriysen, tüm gün oturmaktan kaynaklı gerginliği bu şekilde çözebilirsin. YouTube’da bulabileceğin sleep yoga veya bedtime stretch videoları işini görecektir. Tüm vücudu esneterek kendini yeni gelecek güne hazırlaman gerek. Birkaç nefes egzersiziyle de bu pratiklerini desteklersen şahane olur. Egzersiz sonrası yatağa geçerken hafiflemiş hissedeceksin, bize güven.

5. Kendine karanlık ve sessiz bir uyku ortamı yaratmalısın.

Yalnız yaşamanın en güzel yanlarından biri de uyku ortamını tamamen kendi zevkine göre şekillendirebilmek. Perdelerden ışık mı sızıyor? Karartma perde al. Gürültü mü var? Kulak tıkacını dene. Rahat bir yastık, temiz çarşaflar ve yumuşacık bir pijama sana zaten fazlasıyla yetecek. Telefonu başka odaya bırakman da mühim, unutma. Uyku ortamın, seni güvenli ve huzurlu hissettirmeli.

6. Günlük tutmaya başla.

Yalnızken düşünceler insanın zihninde daha çok yankılanıyor. Bu yüzden onları bir deftere aktararak daha verimli hale kolaylıkla getirebilirsin. O gün neler hissettin, kim ne dedi, neye üzüldün, neye sevindin? Kendi içinde anlamlandırmak, yazarken çok daha kolay oluyor. Uyku öncesi bunu yapıyor olmak, beynin şimdi kapanma zamanı demesini de kolaykaştıracaktır, mutlaka eklemek lazım. Ayrıca ileride dönüp okuduğunda kendindeki değişimi görebilmek de büyük bir motivasyon kaynağı.

7. Sesli kitap veya podcast dinleyerek kendini uykuya hazırla.

Gözlerini kapatırken bir sesin eşlik etmesi, yalnızlık hissini bir nebze de olsa azaltıyor. Özellikle sesli kitap veya uykuya yönelik podcast’ler bu konuda harika araçlar. Hem eğitici hem de rahatlatıcı oluyorlar. %100 verim yani. Ayrıca gözlerini yormadan bilgi almanın ve hikaye dinlemenin keyfi de cabası. Sadece dikkat etmen gereken şey, içeriğin çok hareketli olmaması. Kapatmadan önce zamanlayıcı koymayı unutma ki gece boyunca açık kalmasın.

8. Son olarak ertesi gün için minik bir plan yap.

Geceden yarına minik bir adım atarak kendini garanti altına alabilirsin. Ertesi gün ne giyeceğini düşünmek, kahvaltı fikrini belirlemek veya önemli bir görevi not almak bile yeterli olacaktır bu konuda. Sabah kaosuna kimsenin ihtiyacı yok sonuçta. Kendi başına yaşıyorsan, küçük düzenler büyük farklar yaratacaktır. Rutinin sürekliliği, psikolojik olarak da bir güven hissi oluşturuyor insana kabul edelim. Kontrol sende, bu hayat senin sahnen!