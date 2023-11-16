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    4. Yalnızlık onların kaderi! Herkes onlardan kaçıyor, en talihsiz burçlar belli oldu

    Yalnızlık onların kaderi! Herkes onlardan kaçıyor, en talihsiz burçlar belli oldu

    16.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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    Astrologlara göre bazı burçlar diğerlerine oranla daha melankolik ve yalnız kalma eğilimdeler. Onlar, negatif enerjileri baskın geldiğinde ortamdakileri soğutabiliyor. İşte yalnızlık sorunu yaşayan burçlar...

    Herkes sevilmeyi ister. Bazı kişiler, hem aşkta hem de arkadaşlıkta şanslı olabilir. Astrologlar 5 burcun diğerlerine oranla daha çok yalnızlık sorunu yaşadığını vurguladı. Onların olumsuz tutumları bu duruma yol açabiliyor. İşte, yalnızlık sorunu 5 talihsiz yaşayan burç...

    YENGEÇ BURCU ERKEĞİ - SARILAN VÜCUTLAR

    YALNIZLIK HİSSİYLE BAŞBAŞA KALABİLİRLER

    Yengeçler duygusaldır. Olayları derinlemesine inceler ve bazı hareketlerin altında bir bit yeniği ararlar. Bu durum çevresindeki kişileri zamanla soğutabilir. Öte yandan Yengeç burcu insanının yoğun ilişkiler kurma eğilimleri vardır. Bu da bağların zayıflaması ya da kopması halinde onları yalnızlık hissiyle baş başa bırakabilir.

    BALIK

    NEGATİF OLMAYIN YOKSA...

    Balıklar ise hem hassas hem de empati yeteneği gelişmiş kişilerdir. Yoğun duygusal deneyimler yaşamaları ve pesimist olmaları zamanla çevresindekileri kendilerinden soğutabilir.

    BAŞAK

    ARADIKLARINI BULAMAZLARSA BU DURUM ONLARI YALNIZLIĞA İTEBİLİR

    Mükemmeliyetçi olmalarıyla bilinen Başaklar, arkadaşının ve sevgilisinin de öyle olmasını beklerler. Eğer aradıklarını bulamazlarsa bu durum onları yalnızlığa itebilir.

    OĞLAK

    YALNIZLIK KADERİNİZ OLMASIN

    Oğlaklar ise güçlü iş ahlakları ve hırslarıyla bilinir. İş ve özel hayat arasında sağlıklı bir denge kurma arayışındadırlar. Hırsları zamanla etrafındakileri soğutabilir. Bu durum da onların yalnız kalmasına yol açabilir.

    AKREP

    SİVRİ DİLİ BUNA NEDEN OLABİLİR

    Tutkularıyla bilinen Akrepler ise aşkta duygusal kırılganlığa açık kişilerdir. İlişkilerinde denge ve güven arayan Akrep burcu insanın sivri dili zamanla yalnız kalmasına yol açabilir.

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