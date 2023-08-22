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Yalova'da bulundu! Bin 700 yıllık: 'Tarihin seyri değişecek'

22.08.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da açıklarında eğitim dalışı yapan polis ekipleri, bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen batık gemi buldu. Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürü Gökhan Çağlardere, "En son 1 ay önce yapmış olduğumuz eğitim dalışı esnasında dalgıçlarımız 1-2 obje gördüler. Kuşkulandıklarını dile getirdiler. Daha sonra hep beraber dalış yaptığımızda su altında bir yapıyla karşılaştık" dedi. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise "Tarihin seyri değişecek. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Yalova'da bulundu! Bin 700 yıllık: 'Tarihin seyri değişecek'

Yalova'da kıyıya 200 metre mesafede eğitim dalışı yapan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, batık gemi buldu. Bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz'ün bilimsel koordinatörlüğünde çalışma başlatıldı. Kocaeli Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu uzmanları ve deniz polisi dalgıçlarının katılımıyla da su altı tespit ve inceleme çalışmaları yapıldı.

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ESERLER, MÜDÜRLÜĞE GETİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 'Yalova Gazi 1 Batığı' verilen alanda yapılan çalışmalarda; suyun 12 metre altında 10 farklı noktada genellikle balık, yağ, zeytin ve kuru gıda depolamak amacı ile kullanılan amphoraların yanı sıra ahşap parçaları ve gemilerde kullanılan balast taşları denizden çıkarıldı. Amphoraların günsenin (ganos) tip 1 formunda olduğu ve M.S. 9'uncu ve 13'üncü yüzyıllar arasında ticarette yoğun olarak kullanıldığı belirtildi. Bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen Yalova Gazi 1 Batığı'ndan çıkarılan tarihi eserler, Yalova Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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KUŞKULAR BATIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürü Gökhan Çağlardere, daha önce de eğitim dalışlarında çeşitli cisimlere rastladıklarını, antik liman ve iskele kalıntıları bulduklarını ve buralarda da arkeolojik çalışmalar yapıldığını belirterek, "En son 1 ay önce yapmış olduğumuz eğitim dalışı esnasında dalgıçlarımız 1-2 obje gördüler. Kuşkulandıklarını dile getirdiler. Daha sonra hep beraber dalış yaptığımızda su altında bir yapıyla karşılaştık. Bunun üzerine ilgili kurumlara haber verdik. Daha sonra da dalış yaptığımızda burada bir batık olduğu teyit edildi. Balast taşları var, amphoralar var. Ondan sonra tekrar bir kazı talebinde bulunuldu ve ilerleyen süreçte de çalışmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Yalova Valisi Hülya Kaya ise bu keşfin özellikle Yalova ve ülke tarihi için çok önemli olduğunu aktararak, "Özellikle deniz polisimize, üniversiteden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaları gönülden destekliyoruz. Çünkü burada yapılan çalışma, tarihe tutulan bir ışık" dedi.

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Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da Yalova'nın bir liman kenti olduğuna dikkat çekerek, "Altınova'dan Armutlu'ya Yalova liman kenti. Bunların çıkması da bizim için çok hoş. Tarihe ışık tutacak, belki de tarihin akışını değiştirecek bir-iki bulgu da varsa; Yalova'mız için iyi ve hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"TARİHİN SEYRİ DEĞİŞECEK"

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise "Bu tür çalışmalar ilerledikçe, belki de Yalova'nın tarihinde farklı değişiklikler olacak. Tarihin seyri değişecek. Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Yalova batik gemi

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