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Yalova'da sevgilisini öldürüp intihar etti iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 20:14 | Son Güncelleme

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde, Emrah Koral (36) adlı kadın, otomobilin arka koltuğunda göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

Yalova'da sevgilisini öldürüp intihar etti iddiası

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Armutlu ilçesinde, Emrah Koral (36) adlı kadın, otomobilin arka koltuğunda göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri, olay yerine 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, Koral'ın bir süredir ilişki yaşadığı sevgilisi Rüstem Turgut'un (47) ağaca asılı cesedini buldu. Rüstem Turgut'un, Emrah Koral'ı öldürüp, intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Olay, 13 Ağustos 2019 tarihinde Armutlu ilçesindeki Çınardere Mevkii’ndeki orman alanda meydana geldi. Orman yolunda terk edilmiş bir aracın arka koltuğunda bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Emrah Koral'ın göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Koral'ın cesedi, Armutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yalova Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
OLAY YERİNE 300 METRE UZAKLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Polis ekiplerinin delil elde etmek için olay yeri çevresinde yaptığı incelemede, Koral'ın cesedinin bulunduğu bölgeye 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Araştırmada cesedin Rüstem Turgut'a ait olduğu tespit edilirken, ağacın dibinde ise tabanca bulundu. Daha sonra yapılan balistik incelemede Emrah Koral'ın bu tabanca ile öldürüldüğü saptandı.
SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ ŞÜPHESİ
Soruşturmayı derinleştiren polis, Emrah Koral ile Rüstem Turgut'un uzun süredir ilişki yaşadığı bilgisine ulaştı. Emrah Koral'ın bir süre önce eşinden boşandığı, Turgut'un ise evli ve 2 çocuk babası olduğu belirlendi. Rüstem Turgut'un, çıkan tartışmanın ardından Emrah Koral'ı otomobilde tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yalova'da sevgilisini öldürüp intihar etti iddiası

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