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Yamaç paraşütü eğitmeninin acı sonu! 200 metreden denize çakıldı

28.06.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü ile uçuş yapan Necip Ferhat Yayla, paraşütün iplerinin dolaşması nedeniyle 200 metre yükseklikten denize düştü. Hastaneye kaldırılan Yayla, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütü eğitmeninin acı sonu! 200 metreden denize çakıldı

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Şarköy ilçesinin Uçmakdere mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Kurumu’na (THK) ait eğitmen belgesi bulunan Necip Ferhat Yayla, Uçmakdere yamaç paraşüt alanından paraşütü ile havalandı. Marmara Denizi üzerinde uçuş yapan Yayla’nın iddiaya göre, paraşütün iplerinin havada dolaşması sonucu yaklaşık 200 metre yükseklikten paraşütle birlikte denize düştü. Olayı gören balıkçılar, kıyıdan 30 metre açığa düşen Yayla’yı baygın halde tekne ile sudan çıkarıp sahile getirdi.

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İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN

Vatandaşlar Yayla’ya ilk müdahalesini yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yayla, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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‘DÜŞLE AMA DÜŞME’

Yayla’nın sosyal medya hesapları üzerinden yamaç paraşütü ile uçuş yaparken paylaştığı görüntülerinden birine, ‘Düşle ama düşme’ yazdığı görüldü. Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ yamaç paraşütü

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