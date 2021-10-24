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Yamaç paraşütüyle feci kaza! Hayatını kaybetti

24.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, Hilal K., yamaç paraşütüyle iniş öncesi rüzgara kapılarak önce ağaç dallarına sonra bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Hilal Kapıer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hilal Kapırer'in daha önce de yamaç paraşütü yaptığı sırada ip kopması tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Yamaç paraşütüyle feci kaza! Hayatını kaybetti

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi 2776 Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü yapan yüksek lisans öğrencisi Hilal Kapıer, bu sabah Ali Dağı'nın zirvesinden tekli atlayış yaptı.

İNİŞ ÖNCESİ FACİA

Rüzgarın da etkisiyle paraşüt yerleşim alanlarına doğru yöneldi. İniş öncesi rüzgara kapılan Hilal K.'nin paraşütü önce ağaç dallarına sonra da bir bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Kapıer, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapıer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE İP KOPMA TEHLİKESİ YAŞAMIŞ

Kayseri'de bu sabah hayatını kaybeden Hilal Kapırer'in daha önce de yamaç paraşütü yaptığı sırada ip kopması tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Kış döneminde snowboard, yaz döneminde ise yamaç paraşütü yapan Kapıer'den geriye sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraflar kaldı. (DHA)

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Kayseri
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