Yangın 94 yaşındaki görme engelliyi evsiz bıraktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 94 yaşındaki görme engelli kişinin evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Söğütçük Mahallesi'nde komşularının desteğiyle yalnız yaşayan Mehmet İnce'ye ait ahşap evden duman yükseldiğini gören Nurcan Ulus, komşusunu evden çıkarttı, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Müdahale sırasında komşularının teselli etmeye çalıştığı İnce, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

İnce'nin yaklaşık 20 yıldır görme engelli olduğu ve 15 yıl önce eşini kaybettiği, çocuklarının ilçe dışında ikamet ettiği öğrenildi.

İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içeride duman olduğunu hissettiğini belirterek, "Dumandan zehirlendiğimi hissetmeye başladım. Dışarı çıkmaya çalıştım. Pencereleri açtım." dedi.

Ulus da dumanı görünce komşusunun evinin önüne koştuğunu dile getirerek, "Mehmet amcanın içeride olduğunu söylediler. Bir komşumuz 'Girmeyeceğim' deyince, içeri ben girdim. Dumanların arasından alıp dışarıya çıkardım." ifadelerini kullandı.

Mehmet İnce, yangın sonrası komşularının evine gitti.

