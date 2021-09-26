'Yangın ihbarı' diye gittiler, karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler

Doğantepe Mahallesi sakinleri, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 1329'uncu Cadde'de bir apartman dairesinde yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu.

MAHALLEYE GİDİNCE KARŞILAŞTIKLARI MANZARA

İhbardan kısa süre sonra mahalleye ulaşan itfaiye ekipleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş caddede ellerinde meşaleler bulunan vatandaşlar tarafından karşılandı. Ekipler, araçlardan inerek İtfaiye Haftası'nı kutlamak için asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

PASTA KESİLDİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Daha sonra üzerinde itfaiye aracı fotoğrafı bulunan pasta kesildi ve itfaiye amirleri ile erlerine ikram edildi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren itfaiyeciler, araçlarına dönüp siren çalarak mahalleden ayrıldı ve görev yerlerine geri döndü. (DHA)



