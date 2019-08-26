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Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 00:42 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri yaralandı

Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice köyünde Dursun Polat'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede söndürülen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangına desteğe giden itfaiye ekiplerinden Muhammer Yeşilpınar'ın (54) kullandığı 64 FM 061 plakalı itfaiye aracı Yenice köy girişinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Yeşilpınar ve Emrah Demir (31) yaralandı.

Yaralılardan Muhammer Yeşilpınar Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan Emrah Demir ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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