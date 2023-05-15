HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yangına müdahalede onu kullandılar! "İşlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor"

Yangına müdahalede onu kullandılar! "İşlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor"

15.05.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Ternopil kentindeki bir depoda çıkan yangına müdahalede robot kullanıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, “Kurtarma ekiplerimizin robot asistanı, işlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor." dedi. Kumandayla deponun içine gönderilen ve itfaiye hortumunun bağlandığı robotun yangına müdahale anları kameralara yansıdı.

Yangına müdahalede onu kullandılar! "İşlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor"

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Ternopil kentindeki bir depoda çıkan yangına müdahalede robot kullanıldığını duyurdu.

ukraynada-depo-yanginina-mudahale-icin-robot-kullanildi_6735_dhaphoto1

"YANGINA ÇOK YAKLAŞMADAN MÜDAHALE EDEBİLİYOR”

ukraynada-depo-yanginina-mudahale-icin-robot-kullanildi_6735_dhaphoto4

Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, “Kurtarma ekiplerimizin robot asistanı, işlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor. Kurtarma ekipleri bu robotların yardımıyla Ternopil ve Khmelnytsky bölgelerindeki düşman saldırılarının etkilerine müdahale etti. Robotun operatörü, yangına çok yaklaşmadan müdahale edebiliyor” dedi.

ukraynada-depo-yanginina-mudahale-icin-robot-kullanildi_6735_dhaphoto5

Görüntülerde, paletli ve itfaiye hortumunun bağlı olduğu robotun depodaki yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

ukraynada-depo-yanginina-mudahale-icin-robot-kullanildi_6735_dhaphoto6

ukraynada-depo-yanginina-mudahale-icin-robot-kullanildi_6735_dhaphoto7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!Çok tartışılan kapaktan sonra son hamlesi dikkatlerden kaçmadı!
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
yangın Ukrayna robot

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il o isimler…

TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il o isimler…

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

Meclise girebildiler mi? Gece yarısı paylaştı

İşte piyasaların seçimlere ilk tepkisi

İşte piyasaların seçimlere ilk tepkisi

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Erdoğan partililere seslendi: Birileri mutfakta biz balkondayız

Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

İlginizi Çekebilir

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.