Yangına müdahalede onu kullandılar! "İşlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor"

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Ternopil kentindeki bir depoda çıkan yangına müdahalede robot kullanıldığını duyurdu.

"YANGINA ÇOK YAKLAŞMADAN MÜDAHALE EDEBİLİYOR”

Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, “Kurtarma ekiplerimizin robot asistanı, işlevselliğini ilk kez kanıtlamıyor. Kurtarma ekipleri bu robotların yardımıyla Ternopil ve Khmelnytsky bölgelerindeki düşman saldırılarının etkilerine müdahale etti. Robotun operatörü, yangına çok yaklaşmadan müdahale edebiliyor” dedi.

Görüntülerde, paletli ve itfaiye hortumunun bağlı olduğu robotun depodaki yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

(DHA)

