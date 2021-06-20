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Yangında can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı

20.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir dairenin bodrum katından çıkan yangın nedeniyle duman dolan 5 katlı apartmanda mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı

Yangın, saat 07.00 sıralarında, merkez Yıldırım İlçesi Yeşil Mahallesi Yeşilalan Sokak’taki 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı dumanlar sardı. Bina sakinleri binadan çıkmak isterken evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek,binada mahsur kalan 1’i bebek 3’ü çocuk 12 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Bazı vatandaşların ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yanan dairede maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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yangın Bursa

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