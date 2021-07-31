Yangında hayatını kaybeden Erdal Tovka'nın, ailesine son sözü yürekleri dağladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 2 işçi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirenlerden Erdal Tovka’nın (39) acı haberi Bergama ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı. Tovka'nın Tırpanlar Mahallesi’nde yaşayan annesi Gülsüm Tovka (77) ve babası Halil Tovka (81), acı haberi alınca derin üzüntü yaşadı. Tovka'nın çalıştığı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına ve baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

ANNE VE BABASIYLA BAYRAMDA GÖRÜŞMÜŞ

Halil Tovka, oğluyla son olarak Kurban Bayramı’nda görüştüğünü söyleyerek, “Kurbanını kesti, gitti. Ondan sonra telefonla konuştum ama yüzünü görmedim. En son iki gün önce telefonla beni aradı. Halimizi hatrımızı sordu. Yine yüzünü göremedim. ’Bir yaramazlık var mı?’ diye sordu. ‘Yok’ dedim. Bayramda bana ‘kendinizi iyi bakın, güneşe çıkmayın’ dedi.

"GERİ GELMEYEBİLİRİM"

Evli ve iki çocuk babası olan Erdal Tovka’nın Manavgat’a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan’a “Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim” dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi.

Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner de Erdal Tovka’nın hayatını kaybettiği haberini sabah saatlerinde anne ve babasına verdiklerini ifade ederek, Erdal Tovka’nın ailesiyle ilgilenen çok iyi bir insan olduğunu söyledi. (İHA)



