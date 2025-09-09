Yanıklar, tahriş ve enfeksiyon... Kötü kokuyu önlemeye çalışırken tüm müşterileri sağlığından oldu! Marka alarma geçti: Geri çağırılıyor

Her gün binlerce kişi tarafından kullanılan popüler bir deodorantın, kadınlarda cilt yanıkları ve enfeksiyonlara yol açtığı ortaya çıktı.

Mitchum markasına ait 48 saat etkili roll-on deodorantı kullanan birçok kadın, sosyal medyada yaşadıkları ağrılı kızarıklıkları ve cilt tahrişlerini paylaşarak şikâyetlerini dile getirdi.

MORLUK, TAHRİŞ, YANIK...

Özellikle TikTok ve çeşitli forumlarda paylaşılan fotoğraflarda, kullanıcıların koltuk altlarında oluşan kızarık, kabarmış ve acı veren bölgeler dikkat çekti. Bazı kadınlar yaşadıkları acıdan dolayı gözyaşlarına boğulduklarını belirtti.

AÇIKLAMAYI INSTAGRAMDAN YAPTILAR

Mitchum markası, Instagram üzerinden bir açıklama yaparak durumu doğruladı ve müşterilerinden özür diledi.

Açıklamada, sorunun deodorantın içeriğinden değil, ambalaj üretim sürecindeki bir değişiklikten kaynaklandığı belirtildi:

“Kullandığımız hammaddelerden birinin üretim sürecinde yapılan değişiklik, bazı tüketicilerde ürünün ciltle etkileşimini değiştirdi.”

Firma, sorunlu partilere ait seri numaralarını da paylaştı ve bu ürünlerin iade edilerek para iadesi alınabileceğini duyurdu.