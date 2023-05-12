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Yankı uyandıran gelişme: Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama keşfedildi!

12.05.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökbilimciler bugüne kadar kayda geçen en büyük kozmik patlama olduğu değerlendirilen AT2021lwx'nın keşfedildiğini duyurdu. Patlamanın 8 milyar ışık yılı uzaklıkta kayda geçtiği açıklandı. Öğrenilen bilgilere göre, AT2021lwx'nın ilk etapta dikkat çekmedi, ancak takip mesafesi kısaldıkça nadir bir olayın meydana geldiği fark edildi. İşte detaylar...

Yankı uyandıran gelişme: Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlama keşfedildi!

Hakemli bilimsel dergi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de de yayınlanan verilere göre, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetli şekilde patlaması olarak adlandırılan herhangi bir "süpernova" dan 10 kat daha parlak olan ve üç yıldan fazla süren patlama, Southampton Üniversitesi'nden Astronom Dr. Philip Wiseman öncülüğündeki bilim insanları tarafından fark edildi.

uzay

İLK ETAPTA DİKKAT ÇEKMEMİŞ

İlk olarak 2020'de, gökyüzündeki ani parlaklık artışlarını gözlemleyen California merkezli Zwicky Transient tarafından tespit edilen AT2021lwx'nın ilk etapta dikkat çekmediği, ancak takip mesafesi kısaldıkça nadir bir olayın meydana geldiğinin fark edildiği öğrenildi.

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Süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan dev bir gaz bulutunun neden olduğu değerlendirilen patlamanın 8 milyar ışık yılı uzaklıkta kayda geçtiği açıklandı. (Kaynak: İHA - Fotoğraf kaynağı: John A. Paice/Southampton Üniversitesi)

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