Yanlış aşılama skandalı! Japonya’daki çocuk hastaya grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldı

Koronavirüs salgınına karşı aşılama seferberliğinde yaş sınırını 12 olarak uygulayan Japonya, yanlış aşılama skandalına sahne oldu. Grip aşısı olmak üzere Utsunomiya şehrindeki bir sağlık kurumuna giden 12 yaş altındaki bir çocuğa yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığı ortaya çıktı.

Dün sabah yaşanan olayda hemşirenin grip ve Covid-19 aşılarının farklı renkteki şırıngalara konulmasına rağmen doktora yanlış şırıngayı verdiği öğrenilirken, hatanın enjeksiyonun ardından fark edildiği belirtildi. Hatalı aşılamaya maruz kalan çocukta herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edilirken, yerel otoriteler olayın tekrarını önlemek üzere tüm sağlık kurumlarına uyarı yazısı gönderdi. Aşılamanın çocuklar üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilimsel veri olmaması nedeniyle tepkiye neden olan hatalı uygulama ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

12 YAŞ SINIRI UYGULANIYOR

Japonya şimdiye dek nüfusunun yaklaşık yüzde 76'sını tamamen aşılamış, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının 12 yaş ve üstüne uygulanmasına izin verilmişti. Son olarak aşı programının Şubat itibariyle 5 ila 11 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde genişletilebileceği kamuoyuna yansımıştı.

(İHA)

