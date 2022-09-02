Yanlış biliniyormuş: Kilo vermek istiyorsanız bunlardan uzak durun!

Yediğimiz yiyecekler hem görünüşümüzü hem de sağlığımızı etkiliyor. Toplumda birçok insan fazla kilolar ile mücadele ediyor. İdeal kilonuza ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız bunun nedeni kahvaltı alışkanlıklarınız olabilir. Dr. Michael Mosley, kilo vermek için kahvaltıda uzak durmanız gereken yiyecekleri açıkladı. Dr.Micheal, aralıklı oruç ile düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli bir diyetin kilo kaybı için izlenecek en ideal diyet olduğuna inanıyor.

YUMURTA UZUN SÜRE TOK KALMANIZI SAĞLAYACAK

Daily Express'e göre, web sitesinde "Haşlanmış, çırpılmış veya omlet olarak kullancağınız yumurta tahıl veya tostla karşılaştırıldığında daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayacak" diyor. Her sabah kahvaltıda yumurta yerseniz, pastırma, sucuk mükemmel bir ek tercih gibi görünüyor. Ancak kilosuna dikkat eden kişilerin hangi etleri yediklerine dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı. Dr Michael, işlenmiş etlerin "az miktarda" ve "küçük miktarlarda" yenmesi gerektiğini söyledi.

SOMON GİBİ BALIKLAR TERCİH EDİLEBİLİR

Araştırmalar sürekli olarak domuz pastırması, sosis ve jambon gibi gıdalarla beslenenlerin bağırsak kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu buldu. Dr Micahel, yumurtasında pastırma yerine hem doyurucu hem de iyi bir omega-3 ve 6 kaynağı olan somon gibi balıkları tercih ettiğini belirtti.

EN KÖTÜ SEÇİM TAHIL GEVREĞİ

Dr. Micheal,“Kilo vermeye çalışan biri için en kötü seçim tahıl gevreğidir. Tahıl gevrekleri şeker yüklüdür”diye uyardı. Şeker yedikten sonra bir süre kendinizi harika hissedebilseniz de, sizi tekrar toparlayacak başka bir atıştırmalığa ulaşmanız uzun sürmeyecektir. Pek çok insan şekerli tahılların ne kadar şekerli olduğunu anlamayacak çünkü bunlar bariz şekilde çikolata veya bisküvi gibi sağlıksız değiller.

KIRMIZI ETİKETLERDEN UZAK DURUN

Bir dahaki sefere süpermarkete gittiğinizde, kutuların beslenme etiketlerine bakın. Etiket kırmızıysa, şeker oranı yüksek ve günlük hedefinizin büyük bir bölümünü oluşturacağı anlamına gelir. Dr Michael ayrıca birçok insanın kahvaltıda temel olan tosttan da kaçındığını söyledi. Ekmek sizin için fena değil, ancak şekere dönüşüyor.

REÇEL VE ÇİKOLATADAN UZAK DURUN

Ekmeği yumurta veya fıstık ezmesi gibi bazı protein ve yağlarla yiyerek kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisini azaltabilirsiniz - ancak reçel ve çikolata yayılımından uzak durmaya çalışın. Öte yandan yumurtalar güne başlamak için harika bir yoldur çünkü protein açısından yüksek oldukları için doyurucudurlar.



