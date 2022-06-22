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'Yanlış çıkarsa kamuoyundan özür dileyeceğim' diyen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar: Türk halkından gizleniyor

22.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia eden Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü.

'Yanlış çıkarsa kamuoyundan özür dileyeceğim' diyen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar: Türk halkından gizleniyor

Vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü. Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.

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"VATANDAŞLIK ALANLAR TÜRK HALKINDAN GİZLENİYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yakınında basın açıklaması yaptı.

Vatandaşlık verilenlerin isimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanması uygulamasının sona erdirilmesini eleştiren Özdağ, vatandaşlık alanların Türk halkından gizlendiğini iddia etti. Özdağ, ülke genelinde bir nüfus müdürlüğünde mümkün olan en az belgeyle günde 180-200 kişi arasında vatandaşlık işleminin yapıldığını ileri sürdü.

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"VATANDAŞLIKLA BİRLİKTE TÜM HAKLAR DA VERİLİYOR"

Vatandaşlık verilirken vatanla ilgili bütün hakların da verildiğini belirten Özdağ, "Bu, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanmasıdır. Türkçe bilmeyen, Türk tarihini bilmeyen, Türk kültürünü bilmeyen, Türkiye'yle hiçbir manevi ilişkisi olmayan bu insanlar yarın seçimlerde bu ülkenin kaderini değiştirecek şekilde oy kullanacaklardır." ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR YANLIŞ ÇIKARSA KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Bunun demokrasiye ve hukuk devletine darbe olduğunu savunan Özdağ, 2017'den bu yana verilen vatandaşlık sayılarının Resmi Gazete'de yayımlanması şartıyla, verdiği rakamların yanlış çıkması halinde kamuoyundan özür dileyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi

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