Ümit Özdağ'dan ses getirecek iddia! CHP bir ismi daha mı disipline sevk edecek? "Sığınmacılara dokunan yanıyor"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan ses getirecek bir iddia geldi. CHP'nin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sonra bir büyükşehir belediye başkanını daha kesin ihraç talebiyle disipline sevk edeceğini iddia eden Özdağ, Kılıçdaroğlu ile ilgili de sert söylemlerde bulundu.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Bir süre önce CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görüyoruz ki her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları göndereceğiz ifadelerini kullansa da, CHP'de Suriyelilere dokunan yanıyor. Şimdi CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ihracından bahsedilmeye başlandığını duyduk. Kılıçdaroğlu esas muhalefete, muhalefet edendir. Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde sığınmacıları gündeme getirmeyi başaran politikacıları, Erdoğan'ın polisliğini yaparak tasfiye etmeye çalışıyor.

Buradan CHP'li siyasetçi ve vatandaşlara sesleniyorum. Sizleri, Atatürk'ün yaşasaydı destekleyeceği parti Zafer Partisi'ne davet ediyorum.

CHP‘nin Tanju Özcan’ı ihraç etmesi, etkin muhalefeti bastırma ve AKP’nin önünü temizleme eylemidir. Şimdi sıra Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış. CHP’de kim "Suriyeli" derse gidiyor. Asıl "muhalefete muhalefet" budur.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın polisi gibi davranıyor. pic.twitter.com/JawDmgq0JL — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 20, 2022

TANJU ÖZCAN NEDEN SEVK EDİLMİŞTİ?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, geçen hafta pazartesi günü yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları yazılı açıklama ile duyurmuştu.

Torun açıklamasında, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözlerinin" MYK toplantısında kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtmişti. Torun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile" karar verildiğini açıklamıştı.

