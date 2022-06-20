HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümit Özdağ'dan ses getirecek iddia! CHP bir ismi daha mı disipline sevk edecek? "Sığınmacılara dokunan yanıyor"

Ümit Özdağ'dan ses getirecek iddia! CHP bir ismi daha mı disipline sevk edecek? "Sığınmacılara dokunan yanıyor"

20.06.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bu kez CHP ile ilgili bir iddia geldi. Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından bir belediye başkanının daha sığınmacılarla ilgili kullandığı ifadelerden dolayı disipline gönderileceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özdağ, "CHP'de sığınmacılara dokunan yanıyor." dedi.

Ümit Özdağ'dan ses getirecek iddia! CHP bir ismi daha mı disipline sevk edecek? "Sığınmacılara dokunan yanıyor"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan ses getirecek bir iddia geldi. CHP'nin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sonra bir büyükşehir belediye başkanını daha kesin ihraç talebiyle disipline sevk edeceğini iddia eden Özdağ, Kılıçdaroğlu ile ilgili de sert söylemlerde bulundu.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bir süre önce CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görüyoruz ki her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları göndereceğiz ifadelerini kullansa da, CHP'de Suriyelilere dokunan yanıyor. Şimdi CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ihracından bahsedilmeye başlandığını duyduk. Kılıçdaroğlu esas muhalefete, muhalefet edendir. Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde sığınmacıları gündeme getirmeyi başaran politikacıları, Erdoğan'ın polisliğini yaparak tasfiye etmeye çalışıyor.

Buradan CHP'li siyasetçi ve vatandaşlara sesleniyorum. Sizleri, Atatürk'ün yaşasaydı destekleyeceği parti Zafer Partisi'ne davet ediyorum.

TANJU ÖZCAN NEDEN SEVK EDİLMİŞTİ?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, geçen hafta pazartesi günü yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları yazılı açıklama ile duyurmuştu.

Torun açıklamasında, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözlerinin" MYK toplantısında kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtmişti. Torun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile" karar verildiğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'dan Türkiye açıklaması!NATO'dan Türkiye açıklaması!
"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler
Gaspçı çift suçüstü yakalandı!Gaspçı çift suçüstü yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!

Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!

Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...

Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...

Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.