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Yanmaktan son anda kurtuldu! Korku dolu anlar

18.07.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum-Artvin karayolunda yaşanan kaza sonrası alev topuna dönen otomobil korku dolu anlar yaşattı.

Yanmaktan son anda kurtuldu! Korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre, bugün Erzurum’un Uzundere ilçesi Tortum Şelalesi yakınlarında Ulubağ köyü civarında hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası bir uzman çavuşa ait olduğu öğrenilen LPG’li araç bir anda alev topuna döndü. Araç yanarken art arda meydana gelen patlamalar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaza sonrası yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Artvin Erzurum
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