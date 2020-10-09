'Yapamazsın' demişlerdi ama... Sörfçü çoban Türkiye 3'üncüsü oldu!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi’nde çobanlık yapan 17 yaşındaki Veysel Demir, 5 yıl önce mahallesinde bir sörf kulübü kurulduğunu öğrendi. Bazı akrabalarının ve arkadaşlarının da bu eğitim almak için bu kulübe gittiğini duyan Demir, ilk zamanlar kulübe gitmeye cesaret edemeyerek, bir yandan çobanlık yaptığı alanda bir yandan da sörf yapan sporcuları uzaktan izlemekle yetindi. Koyun otlatırken kendisini fark eden sörf kulübünün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Tolga Hadimoğlu'nun daveti ile spora başlayan Demir, sörf tahtasını alarak denize atladı. İlk denemesinde kısa süre içerisinde sörf tahtasının üzerinde durmayı başarabilen Demir, bu spordaki yeteneği ve azmi ile "Sen çobansın, yapamazsın’ diyen çevresindekilere Türkiye Şampiyonasında 3.'lük kazanarak cevap verdi. Çalışmalarını sürdüren sörfçü şimdi ise milli takıma girerek Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırabilmeyi hedefliyor.

KOYUN OTLATIRKEN SEYRETTİĞİ SPORDA TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU!

Babalı köyü'nde her gün çobanlık ve sörf yaptığını, bunun dışında başka bir uğraşı olmadığını belirten Veysel Demir, “Sörfün buraya geldiğinden hiç haberim yoktu. Sörf sporunu önceden bilmiyordum. Benim akrabalarım buraya gelmeye başlamışlar. 5 sene sonra beni de buraya davet ettiler. Tolga hocam ısrarla ve benim koyunların yanına geldi. Daha sonra bende arkadaşlarımı kayalarda seyrettim. Hocam benim yanıma sörf tahtası ile geldi ve beni sörf yapmaya davet etti. Bende suya girdim. 15 dakika içerisinde ayağa kalktım ve ondan sonra ne kadar güzel bir spor olduğunu fark edip spora devam etmek istedim. Benim gibi hayvanlarla uğraşan, çobanlık yapanlar hayatını spora adayarak daha iyi yerlere ulaşabilirler” dedi.