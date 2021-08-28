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Yapay Zeka Nuerburgring'deki güvenliği arttıracak

28.08.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecekte, Nuerburgring pisti Fujitsu sayesinde gelişmiş Yapay Zeka destekli güvenlik özelliklerinden faydalanabilir. Karmaşık bir düzende yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralardan gelen bilginin gerçek zamanlı Yapay Zeka tarafından analiziyle anında uyarı sistemleri sayesinde, hem yarış kontrol yöneticileri hem de sürücüler, Formula 1 sürücüsü Sir Jackie Stewart tarafından "Yeşil Cehennem" olarak adlandırılan bu zorlu yarış pistindeki olası sorunlar hakkında anında bilgilendirilebilecek.

Yapay Zeka Nuerburgring'deki güvenliği arttıracak

İkonik Nordschleife pisti (North Loop), Nuerburgring'in iki yarış pistinin en ünlüsü. 20,8 kilometrelik pist, kör virajlar, düşmeler ve önemli yükseklik değişiklikleri de dahil olmak üzere toplam 73 dönüşe sahip ve birçok kişi tarafından dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçmişte, yarış hakemleri pistten çıkan bir araç gibi bir durum olduğunda durumu analiz edip karar verebilmek için pistteki hakemlerle telsiz ile temas ediyorlardı. Grand Prix pistinin aksine, Nordschleife henüz kameralarla yeterince donatılmadığı ve bu nedenle Yarış Kontrol komitesinin görüş alanı dışında bulunması nedeniyle sorunlar hızlı bir şekilde değerlendirilemiyordu. Bu durum, sorunları hızlı bir şekilde değerlendirmenin ve tepki vermenin genellikle zor olduğu anlamına geliyordu ve birkaç yüz araç aynı anda yoldayken doğru kararı vermenin önemi çok yüksekti.

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Bu iddialı pistin dijitalleşme projesi için geliştirilen sistemin uygulamasına, 8 HD kamera kurulumuyla "Doettinger Hoehe" olarak bilinen 2,8 kilometrelik bölümünde başlandı. Grand Prix pistindeki mevcut kamera altyapısına ek olarak, Nordschleife'nin tamamının kapsama alanı 100'den fazla kameraya ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, kameraların sayısı, devrenin insanlar tarafından kolayca güvenilir bir şekilde izlenemeyeceği anlamına da geliyor. Bu noktada Fujitsu’nun çözümü, Nuerburgring tarafından kurulan ve Fiber optik kablolar aracılığıyla Yarış Kontrol komitesine bağlanan kameralara dayanıyor. Fujitsu, karar verme sürecini desteklemek için, tüm video akışlarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve tanımladığı potansiyel tehlikeleri işaretlemek için yapay zekadan yararlanan bir sistemi geliştirdi. Olası sorunlar tespit edildiğinde, sistem Yarış Kontrol komitesini anında bilgilendirecek ve aynı anda yaklaşan trafiği bildirme fırsatı verirken, örneğin izleme tarafı LED ekranlarını kullanarak ilgili video akışlarına geçecek.

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Formula 1
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