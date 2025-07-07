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“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi...

20 yıldır çocuk sahibi olma hayali kuran bir çift, yapay zeka teknolojisinden faydalanarak bu özlemlerine kavuşuyor. Doktorların “Çocuğunuz olamaz” dediği çift, ABD’de geliştirilen yenilikçi bir yöntem sayesinde bebeklerini kucaklamaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi...
Sedef Karatay

New York’ta Doğurganlık Merkezi’nde yapılan araştırmalar, infertilite sorunu yaşayan bir erkeğin spermini yapay zeka ile tespit ederek çifti sevindirdi. Sağlıklı erkeklerin menilerinde milyonlarca sperm bulunurken, infertil erkeklerde bu sayı sıfıra yakın olabiliyor.

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi... 1

SPERM TAKİP VE İYİLEŞTİRME SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

Dr. Zer Williams, “Normalde meni örneklerinde mikroskopla sperm aranır, ancak bazı durumlarda sperm görünmez. Bu durumda ya donör sperm kullanılır ya da karmaşık cerrahi yöntemlere başvurulur,” dedi.

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi... 2

Ancak Williams ve ekibi, astrofizikçilerin yıldız ve gezegenleri incelemek için kullandığı yapay zeka teknolojisini uyarlayarak “STAR” (Sperm Takip ve İyileştirme) sistemini geliştirdi. Bu sistem, meni örneğinde kullanılabilir 44 sperm hücresini yalnızca bir saat içinde tespit etti.

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi... 3

8 MİLYON GÖRÜNTÜ İNCELEDİ, 3 SAĞLIKLI SPERM TESPİT ETTİ!

Dr. Williams, “Evreni tarayarak yaşanabilir gezegenleri bulan teknolojiyi birebir kullandık. Aynı prensiple, meni içindeki sağlıklı spermleri bulduk,” dedi.

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi... 4

Mart ayında, 20 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışan 38 yaşındaki Rosie lakaplı kadın, bu yöntemle ilk kez hamile kalmayı başardı. Rosie, eşinin verdiği meni örneğinin yapay zeka tarafından incelendiğini ve bir saat içinde 8 milyondan fazla görüntünün taranarak 3 sağlıklı sperm hücresinin tespit edildiğini belirtti. Bu sperm hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen tedaviyle Rosie gebe kaldı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Rosie, “Gebe kalmak için çok az zamanım kalmıştı, bu yüzden çok heyecanlıyım,” dedi. Aralık’ta doğum yapmaya hazırlanan Rosie, tedavinin 3 bin dolardan daha düşük bir maliyetle gerçekleştiğini ifade etti. ABD’de tüp bebek tedavilerinin maliyeti ise genellikle 12 bin dolardan başlıyor.

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi... 5

“HER GÜN BUNUN GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Bu yenilikçi yöntem, çocuk sahibi olamayan bireyler için büyük bir umut vadediyor. Rosie, “Her gün bunun gerçek olup olmadığına inanamıyorum,” diyerek duygularını paylaştı.

“Çocuğunuz olamaz” dedikleri çift, yapay zeka sayesinde 20 yıl sonra hamile kaldı: “Her gün bunun gerçek olduğuna inanamıyorum" 1 saatte 8 milyon sperm inceledi... 6

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Anahtar Kelimeler:
sperm yapay zeka hamilelik
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