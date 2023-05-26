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Yapay zeka yarışına TikTok da katıldı: Tako'yu test ediyor!

26.05.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT'nin ilgi görmesiyle yapay zeka tabanlı sohbet robotu yarışı hız kazandı. Şimdi ise TikTok'un Tako adlı bir yapay zeka sohbet robotunu test ettiği konuşuluyor.

Yapay zeka yarışına TikTok da katıldı: Tako'yu test ediyor!

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları çok popüler. Şimdi ise sosyal medya platformu TikTok kendi yapay zeka sohbet botunu test ettiği haberleriyle gündemde.

TIKTOK'TAN 'TAKO' ADIMI

TechCrunch'ın haberine göre, TikTok, 'Tako' adlı bir uygulama içi yapay zeka sohbet robotunu test ediyor. "Tako" adı verilen bu bot ile kullanıcıların Tako'ya video hakkında çeşitli sorular sorabileceği veya öneriler isteyerek yeni içerikler keşfedebileceği söyleniyor.

Bunun bir örneği olarak, "Kral Charles'ın taç giyme töreninin bir videosunu izlerken Tako, kullanıcılara 'Kral III. Charles'ın taç giyme töreninin önemi nedir?' diye sormalarını önerebilir." deniliyor.

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Ya da kullanıcıların izlenecek bir şeyler araması durumunda Tako'dan belirli bir konuda videolar önermesini isteyebilecekleri ifade ediliyor.

TIKTOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

TikTok, Twitter'daki resmi "@TikTokComms" hesabından Tako ile ilgili bir açıklama yaptı. TikTok yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Filipinler'deki belirli kullanıcılarla sınırlı bir Tako testiyle sohbet robotu araçlarını keşfetmenin ilk aşamalarındayız. Tako, TikTok'ta arama ve keşfetmeye yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır.

Tako, üçüncü taraf bir sohbet asistanı tarafından desteklenmektedir ve TikTok'ta eğlenceli ve ilham verici içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu erken testlerin ötesinde bunun için güncel bir plan yok, ancak geri bildirimlerinizi duymaktan heyecan duyuyoruz!"


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