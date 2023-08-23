HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yapay zekanın girme ihtimali olan bir diğer yer! Öğrenince şaşırabilirsiniz...

Yapay zekanın girme ihtimali olan bir diğer yer! Öğrenince şaşırabilirsiniz...

23.08.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka konusu son dönemde oldukça revaçta. Buna Microsoft ile arasında işbirliği ve ortaklıklar bulunan OpenAI firmasının sohbet robotu ChatGPT'nin katkısı da büyük. Şimdi ise Microsoft'un Windows 11'de Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalara yapay zeka özellikleri getirebileceği konuşuluyor.

Yapay zekanın girme ihtimali olan bir diğer yer! Öğrenince şaşırabilirsiniz...

Son yıllar, yapay zeka konusu açısından oldukça önemli bir yıl oldu. Bu yıllarda ChatGPT gibi bir sohbet robotu ve üretken yapay zeka gibi kavramlar günlük hayatımızın içerisine girdi. Yapay zekayla fotoğraf hareketlendirmeden tutun da yapay zeka ile şarkı söyletmeye kadar birçok ürün de sosyal medya hesaplarımızın ana sayfalarına düştü. Birçok teknoloji devi ve sosyal medya platformu ilginin kaydığı yapay zeka ile ilgili çalışmalarına başladı. ABD'li teknoloji devi Microsoft ise iddiaya göre, Windows 11'de Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalara yapay zeka özellikleri getirebilir.

FOTOĞRAFLAR, EKRAN ALINTISI ARACI VE PAİNT... DİKKAT ÇEKEN YAPAY ZEKA İDDİASI!

Windows Central'ın iddiasına göre, Microsoft, Fotoğraflar, Ekran Alıntısı Aracı ve Paint dahil olmak üzere bazı Windows 11 uygulamalarına yapay zeka özellikleri getirmeyi düşünüyor.

Bu işlevlerden bazıları NPU (nöral işlem birimi) veya VPU (görüntü işlem birimi) gibi özel donanımlar gerektirirken bazıları gerektirmeyebilir.

windows

Kaynakların iddiasına göre Microsoft Fotoğraflar uygulaması için uygulamanın fotoğraflardaki nesneleri veya kişileri tanımlamasına ve bu öğeleri kesip başka bir yere yapıştırabilmesine olanak tanıyan bir yapay zeka işlevi üzerinde çalışıyor. Bu, iOS ve Android'in bir süredir sahip olduğu bir işlev.

Gelelim Ekran Alıntısı Aracı'na. İddiaya göre şirket, OCR (optik karakter tanıma) teknolojisini kullanarak Windows'un ekran görüntülerindeki metinleri daha hızlı panoya kopyalamasını sağlamak istiyor.

Microsoft'un Kamera uygulamasına da OCR'yi getirmek için çalıştığı öne sürülüyor.

VE PAİNT...

Son olarak Paint ile ilgili çok konuşulacak o iddiaya gelelim. İddiaya göre Microsoft, Windows 11 Paint uygulamasına üretken yapay zeka getirmeyi de deniyor.

İddiaya göre Paint'e yapay zeka getirilirse kullanıcılar, Bing Image Creator'ın çalışmasına benzer şekilde, Paint'ten taraflarınca belirlenen kriterlere göre bir tuval oluşturmasını isteyebilir.

Kaynaklar, Paint AI entegrasyonunun aynı Bing teknolojisine dayanacağı iddiasında.

PEKİ NE ZAMAN?

Microsoft'un bu yapay zeka entegrasyonlarını Windows 11'de ne zaman kullanıma sunacağının belli olmadığı öne sürülüyor. Belki kullanıma bile sunmayabilir.

Çünkü iddiaya göre kaynaklar, bu fikirlerin hala deneysel aşamada olduğunu söylüyor.

Ancak Microsoft 21 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Windows'ta yapay zeka konusunu daha ayrıntılı olarak ele alabilir ve belki de bu özelliklerden bahsedebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalınca 1991 model aracına klima taktıSıcaktan bunalınca 1991 model aracına klima taktı
Roscosmos açıkladı: Rusya'nın aracı uzaya fırlatıldı!Roscosmos açıkladı: Rusya'nın aracı uzaya fırlatıldı!
Karısını bıçakladı: Suç makinesi çıktı! Polisleri görünce...Karısını bıçakladı: Suç makinesi çıktı! Polisleri görünce...
Anahtar Kelimeler:
Microsoft yapay zeka Paint

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Metrelerce yükseklikte böyle aşağıya attı! O anları bir de kaydetti

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

Gençlik için milyonlar harcadı! Yöntemi olay...

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.