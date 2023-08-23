Yapay zekanın girme ihtimali olan bir diğer yer! Öğrenince şaşırabilirsiniz...

Son yıllar, yapay zeka konusu açısından oldukça önemli bir yıl oldu. Bu yıllarda ChatGPT gibi bir sohbet robotu ve üretken yapay zeka gibi kavramlar günlük hayatımızın içerisine girdi. Yapay zekayla fotoğraf hareketlendirmeden tutun da yapay zeka ile şarkı söyletmeye kadar birçok ürün de sosyal medya hesaplarımızın ana sayfalarına düştü. Birçok teknoloji devi ve sosyal medya platformu ilginin kaydığı yapay zeka ile ilgili çalışmalarına başladı. ABD'li teknoloji devi Microsoft ise iddiaya göre, Windows 11'de Paint ve Fotoğraflar gibi uygulamalara yapay zeka özellikleri getirebilir.

FOTOĞRAFLAR, EKRAN ALINTISI ARACI VE PAİNT... DİKKAT ÇEKEN YAPAY ZEKA İDDİASI!

Windows Central'ın iddiasına göre, Microsoft, Fotoğraflar, Ekran Alıntısı Aracı ve Paint dahil olmak üzere bazı Windows 11 uygulamalarına yapay zeka özellikleri getirmeyi düşünüyor.

Bu işlevlerden bazıları NPU (nöral işlem birimi) veya VPU (görüntü işlem birimi) gibi özel donanımlar gerektirirken bazıları gerektirmeyebilir.

Kaynakların iddiasına göre Microsoft Fotoğraflar uygulaması için uygulamanın fotoğraflardaki nesneleri veya kişileri tanımlamasına ve bu öğeleri kesip başka bir yere yapıştırabilmesine olanak tanıyan bir yapay zeka işlevi üzerinde çalışıyor. Bu, iOS ve Android'in bir süredir sahip olduğu bir işlev.

Gelelim Ekran Alıntısı Aracı'na. İddiaya göre şirket, OCR (optik karakter tanıma) teknolojisini kullanarak Windows'un ekran görüntülerindeki metinleri daha hızlı panoya kopyalamasını sağlamak istiyor.

Microsoft'un Kamera uygulamasına da OCR'yi getirmek için çalıştığı öne sürülüyor.

VE PAİNT...

Son olarak Paint ile ilgili çok konuşulacak o iddiaya gelelim. İddiaya göre Microsoft, Windows 11 Paint uygulamasına üretken yapay zeka getirmeyi de deniyor.

İddiaya göre Paint'e yapay zeka getirilirse kullanıcılar, Bing Image Creator'ın çalışmasına benzer şekilde, Paint'ten taraflarınca belirlenen kriterlere göre bir tuval oluşturmasını isteyebilir.

Kaynaklar, Paint AI entegrasyonunun aynı Bing teknolojisine dayanacağı iddiasında.

PEKİ NE ZAMAN?

Microsoft'un bu yapay zeka entegrasyonlarını Windows 11'de ne zaman kullanıma sunacağının belli olmadığı öne sürülüyor. Belki kullanıma bile sunmayabilir.

Çünkü iddiaya göre kaynaklar, bu fikirlerin hala deneysel aşamada olduğunu söylüyor.

Ancak Microsoft 21 Eylül'de bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Windows'ta yapay zeka konusunu daha ayrıntılı olarak ele alabilir ve belki de bu özelliklerden bahsedebilir.

