Yapay zekanın gücü Instagram'a da ulaştı! Instagram fotoğrafları için yapay zeka müjdesi geldi

ChatGPT ve diğer yapay zeka tabanlı platformlara olan ilginin artışıyla yapay zeka konusu bir anda hem birçok şirketin hem de birçok insanın odak noktası haline geldi. Gün geçtikçe hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlayan yapay zeka, görünüşe bakılırsa sosyal medya uygulamalarının da odağında. Meta'nın attığı son adım bunun adeta bir örneği.

INSTAGRAM FOTOĞRAFLARINA YAPAY ZEKA GELİYOR

TRT Haber'in haberine göre, Meta, üretken yapay zekayı ürün yelpazesine entegre etme taahhüdünü yerine getirme yönünde önemli adımlar atıyor. Şirket, Instagram için görüntü düzenleme ve çıkartma tasarımına odaklanan yenilikçi yapay zeka tabanlı özellikler tanıttı.

Dikkate değer bir güncelleme, son derece gelişmiş üretken yapay zeka filtresine benzeyen "yeniden biçimlendirme" aracı. Bu araç, kullanıcılara mevcut fotoğraflarını çeşitli görsel stillere dönüştürme olanağı tanıyacak.

Kullanıcılar, arzu ettikleri spesifik görünümü ve ambiyansı ifade etmek amacıyla "suluboya" gibi açıklamalar veya "dergi ve gazetelerin yırtık kenarlarından yapılmış kolaj" gibi daha karmaşık istemler sunabilecekler.

Meta ayrıca, sanal bir yeşil ekran işlevi görecek şekilde üretken yapay zekanın gücünden yararlanan "arka plan" adlı başka bir yenilikçi aracı da tanıttı.

Kullanıcılar, "Beni çarpıcı bir aurora borealis arka planına yerleştir" gibi istemleri girerek görüntüleri anında istenen arka plana dönüştürebilecekler.

Meta, Instagram'da "yeniden biçimlendirme" ve "arka plan" için belirli bir çıkış tarihi sunmasa da, kullanıcılara bu heyecan verici araçların yakın gelecekte tanıtılacağına dair güvence verdi.

Bu çıkartmalar Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook Stories gibi popüler platformlarda yerini alacak.

Kullanıcılar, metin istemlerini kullanarak kişiselleştirilmiş çıkartmaları hızlı bir şekilde hazırlayabilecek.

