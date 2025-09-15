KADIN

Yapımı 2-3 gün sürüyor! Kavanozu 250 TL: Siparişlere yetişemiyorlar

Hatay'da afetzede kadınların güneş altında özveriyle kuruttuğu domatesler, kış aylarında sofralara lezzet katıyor. Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bünyesinde üretilen domates kuruları, hem kadınların ekonomik gücünü artırıyor hem de deprem bölgesinde yeniden ayağa kalkmanın sembolü oluyor.

Asrın felaketinin ardından Hatay'da deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor.

"AFETZEDE KADINLARININ ELLERİNDE İKİYE AYRILIP GÜNEŞTE KURUTULUYOR"

Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) içerisinde; endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu tesisle hizmet vermeye devam ediyor. Yerel çiftçilerden hasat edilen domatesler, afetzede kadınlarının ellerinde ikiye ayrılıp tuzlanarak güneşin altında kurutulmaya bırakılıyor.

2 ila 3 günde kurutulan domatesler kış aylarında kahvaltıda, mezelerde ve yemeklerde sos olarak kullanılıyor, kavanoz fiyatı ise 250 TL'den satışa sunuluyor.

"KAHVALTILIK, MEZE VE YEMEKLERDE SOS OLARAK KULLANILIYOR"

Domates kurusuna rağbet olduğunu ifade eden Mukaddes Kılıç, "Domates kurumuz, uzun yıllardan beri kahvaltımızı lezzetlendiren bir meze türüdür. Bu defa domateslerimizi özenle ve en güzellerini seçerek önce yıkıyoruz. Daha sonra domatesleri ikiye ayırarak güneşte temiz bir alanda tuzla beraber iyice kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra tam kıvamına gelene kadar biber makinamızda istediğimiz kıvam alana kadar çekiyoruz ve dileğe göre işte baharat katabiliyoruz. Kahvaltılık, meze ve yemeklerde sos olarak kullanabiliriz" dedi.

"ÖZEL MEZEMİZ ÇOK FAZLA İSTEK ÜZERİNE SİPARİŞ YAPILIYOR"

Kılıç, "Biz kurumumuzda domates kurusunun özel bir mezesini yapıyoruz. Özel mezemiz çok fazla istek üzerine sipariş yapılıyor. Kavanozumuzun fiyatı 250 TL'dir. Domates kurusuna özel rağbet var. Domates kurusunu tuzlamazsak istediğimiz kıvamda kurumaz. Aslında tuz onun püf noktasıdır ve kıvamı gelene kadar bazen bu 2 ila 3 günde olabiliyor" ifadelerini kullandı.

