Yapmadan önce bir kez daha düşünün! Dikkat edin evinizden olabilirsiniz

Uzmanlar, üçlü priz kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Çoğunlukla bilgisayar, tablet ve cep telefonu şarjı için kullanılan bu cihazlar, yangına sebebiyet verebiliyor.

Ucuz fiyata alınan üçlü prizlerde kullanılan malzemeler sakınca doğurabiliyor. Bu ürünler, fazla cihaz takılması halinde yangına ve buna bağlı karbonmonoksit zehirlenmeye neden olabilir.

SAKIN ÜÇLÜ PRİZE BAŞKA PRİZLER TAKMAYIN

Bilindiği üzere her prizin kendine göre bir akım kaldırma kapasitesi vardır. Bu sebeple üçlü prizlere başka üçlü ya da ikili prizlerin takılması kazaya sebebiyet verebilir.

Öte yandan evde kullanılan elektronik eşyalar ve onların bütünlük sağladığı prizlerde herhangi bir elektrik kaçağı ya da kötü hava şartlarına bağlı yıldırım düşmesi gibi durumlar yaşanabilmektedir. Prizlerde topraklama olmaması elektrik çarpması ya da yangın gibi büyük felaketlere neden olabiliyor.

Uzmanlar, bu tür bir felaketle karşılaşmamak için evde ya da binalarda topraklama yapılması gerektiğini belirtiyor.

