Yaptığı şarkı, başına iş açtı! Bir il bu imamı konuşuyor... 'Rüşveti görüyorlar susuyorlar' dedi, sürgün yedi

Son günlerin en ilginç hikayelerinden biri, Manisa'da yaşandı. Kırkağaç ilçesinde imamlık yapan Fatih Ardıç, iddiaya göre "Caiz mi hocam?" isimli bir şarkı yaptıktan sonra Kırşehir'n Mucur ilçesine hizmetli olarak gönderildi.

Şarkısında hak, hukuk, adalet, haram ve helal kavramlarından bahseden imam, müfettişler tarafından 3 saat sorgulandığını da belirtti. İşte imam Ardıç'ın yaşadıkları...

YAPTIĞI ŞARKIDAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Birincilikle girdiği Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Fatih Ardıç, 17 yıl boyunca imamlık yaptı. Son 2 yıldır da memleketi Manisa'nın Kırkaçağ ilçesindeki Ören Camisinde imam olarak görevliydi. İddiaya göre Ardıç, kendi yazıp söylediği şarkıyı klip de çekerek yayınladıktan sonra her şey bir anda değişti. Şarkı sosyal medya da yayılınca imam hakkında soruşturma açıldı.

"BUNLAR SUÇSA BANA MÜEBBET VERSİNLER"

Görev yaptığı memleketinden yüzlerce kilometre uzağa "sürgün" edildiğini öne süren imam Ardın, saatlerce sorgulandığını ifade etti.

Ardıç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Caiz mi hocam?' demek 'Haksızlığa hukuksuzluğa ses çıkarın' demek suçsa, bana müebbet versinler. Halkın, esnafın, emekçinin, çiftçinin hakkını kim yiyorsa, haramlarla kim iştigal oluyorsa ben onlara söyledim. Sanki ben bir terör suçlusuymuşum gibi Ankara'dan başmüfettişler beni sorguladı. 3, 3.5 saat sorgu oldu. Şarkının altına yorum yazmışlar, bana yorumu soruyorlar. Türküyü de sanata ve kültüre destek amaçlı, halkımız da hassasiyetine dikkat ederek yaptım, cezalandırıldım. Madur edilmemin sebebini hala anlamış değilim

Şarkının sözlerinden bazıları ise şöyle

Esnaflar bittik diyor, gülmüyor emekçimiz.

Hayalleri çalınmış, ne olacak gencimiz?

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?

Rüşveti görüyorlar, gene de susuyorlar.

Adalet yok, ahlak yok, hiçbir şey demiyorlar.

Helal mi hocam doğru mu hocam söyle be hocam caiz mi hocam.

Devletin malı deniz, yemeyen sanki keriz.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var oysa deriz.

Dinimiz sevgi dini, dinimiz barış dini.

Halkı ayrıştırır mı bu dini bilen biri?



