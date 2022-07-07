Yaptırdığı işlem yüzünden her ay kestirmek zorunda kalıyor! Hayatı boyunca...

İngiltere’de yaşayan 36 yaşındaki Isabelle Kutxi yıllar önce moda olan ince kaşlar nedeniyle kaşlarını oldukça inceltmişti. Zamanla değişen modayla birlikte kalın kaşların popüler olmaya başlamasıyla Isabelle’de kaşlarını kalınlaştırmak istedi. Bunun için en doğru yöntemin kaş ektirmek olduğunu düşünen Isabelle, saçlarından alınan kıllar ile kaşlarını ektirdi.

UZUN ZAMANDIR KABARIK KAŞLARA SAHİP OLMAYI HAYAL EDİYORDU

Isabelle kaş ektirmeden önce her sabah 30 dakika boyunca kaşlarıyla uğraştığını ve birkaç microblading uygulaması yaptırmasına rağmen bu uygulamalardan memnun kalmadığını belirtti. İstediği sonucu alamayan Isabelle, şunları söyledi: "Uzun zamandır kabarık kaşları hayal ediyordum. Gerçekten ince kaşlara sahip olma modası olduğu için gençken kaşlarımı aşırı aldırdım. Trendler değişti ve Cara Delevingne gibi kalın kaşlar moda oldu. Daha büyük kaşları olan ünlüleri gördüm ve bunu istedim. Kaşlarımı kalemle çizmeye çalıştım ama olmadı, kaşlarımı şekillendirmek her sabah 30 dakika sürerdi”

“İSTEDİĞİM KAŞLARA SAHİP OLMAK BUNA DEĞER”

Kaş ekimi işlemi üç saat sürdü ve bu işlemde başının arkasından tek tek foliküller alındı ve bir zamanlar kaşlarının çıktığı seyrek bölgelere elle yerleştirildi. Isabelle yeni görünümünden çok memnun, ancak kaşlarını her ay kestirmesi gerekiyor çünkü uzamayı bırakmayacaklar. "Her ay bir arkadaşıma kaşlarımı saç gibi kestirmeye gidiyorum çünkü kötü bir şey yapmak istemiyorum. İstediğim kaşlara sahip olmak buna değer."

“KAŞLARIMI İLK GÖRDÜĞÜMDE AĞLADIM”

"İşlem ağrısızdı, tek acı veren şey kafa derisi ve kaşlarıma olmak üzere iki anestezi iğnesi yapmalarıydı. Aynaya bakıp yeni kaşlarımı ilk gördüğümde ağladım, çok duygulandım çünkü onları çok uzun zamandır bekliyordum.



