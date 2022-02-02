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  4. Yaptırmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Dudağa enjekte edilen dolgu gerçekte nasıl görünüyor?

Yaptırmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz! Dudağa enjekte edilen dolgu gerçekte nasıl görünüyor?

02.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar ve erkekler arasında en yaygın estetik operasyonlarından biri olan dudak dolgusu ile ilgili fikriniz çok değişecek. Bir doktor, TikTok hesabından dudak dolgusunun içine enjekte edilen maddenin nasıl göründüğünü paylaştı. Kısa sürede viral haline gelen video, 11 milyonu aşkın izlenme oranı yakalamayı başardı.

Estetik operasyonlarına her gün bir yenisi daha eklenirken, bunların arasında dudak dolgusunun modası hiç geçmiyor. Hem erkeklerde hem de kadınlar da en çok tercih edilen estetik operasyonlarının başında olan dudak dolgusu hakkındaki gerçek, eğer yaptırmak istiyorsanız fikrinizin değişmesine neden olabilir.

Dışarıdan bakıldığında her ne kadar kusursuz görünse de insanlar ciltlerine enjekte edilen asıl malzemeye aşina değiller. Dudak dolgusunu yaptıranların yaşı 15-16'ya kadar düştü. Estetik işlem yapan firmada çalışan bir Doktor TikTok hesabından paylaştığı video ile, bir dolu şırınganın içinde ne olduğunu gösterdi. 29 Aralık 2021'de paylaşılan video, o zamandan beri yaklaşık 11 milyon kez görüntülendi.

MESAJLAR YAĞMUR GİBİ YAĞDI

Insider'a konuşan videoyu paylaşan Dr. Luis Macias, birçok hastanın videoyu izledikten sonra bir şırınga dolu maddenin dudaklarına vereceği zarar hakkında endişelerini dile getiren mesajlar gönderdiğini söyledi. Mesaj gönderenlerin gördükleri karşısında çok korktuğunu söyledi.

"BAKIŞ AÇISI KAZANDIRDIM"

bir şırınga dolgu maddesinin "çok fazla" olduğundan ve dudaklarında "çok fazla hacim" oluşturabileceğinden ve "aşırı dolgun bir görünüm" oluşturabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Doktor, bir kaşığı tam olarak bu miktarda dolgu maddesiyle doldurarak insanlara bakış açısı kazandırma fikrine sahip olduğunu söyledi.

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Hem dudakta hem de yüzde kullanılabilen bu madde geri dönüşümlü hyaluronik asit dolgu maddesidir. Dr. Macias'a göre, bir şırınga dolgu maddesi, nereye enjekte edildiğine bakılmaksızın oldukça standart bir miktardır.

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Dr. Macias dolguyu nereye yaptırmak isterseniz ve türü ne olursa olsun, her şeyden önce enjeksiyonların nereye yapılacağına karar verirken dikkatli olmanın önemli olduğunu söylüyor.

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