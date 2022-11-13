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Yaralı çakır kuşu kendisini kurtarmak isteyen görevliye dehşeti yaşattı! Onun için seferber oldular ama o bakın ne yaptı

13.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaralı halde yol kenarına düşen atmacagiller familyasından 'bayağı çakır kuşu' ekipleri seferber etti. Yırtıcı kuş, kendisini kurtarmak isteyen görevlinin elini pençeleri ile yaralarken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Bahçecik bölgesinde yaralı yırtıcı kuş olduğu ihbarını alan Başiskele Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hemen bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu alarak, kafese koymak istedi. Yaralı yırtıcı kuş, hamle yapıp görevliyi elinden yaraladı. Üç ayrı yerinden eli kesilen veteriner hizmetleri ekibi, yine de görevine devam etti. Çalıların arasında kaçmaya çalışan bayağı çakır kuşu yakalanarak kafese konuldu.

Kartepe'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya teslim edilen kuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak. (İHA)

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Kocaeli kuş

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