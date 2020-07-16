Yaramaz köpeğin imdadına yetiştiler

Müsgebi mahallesi Mehmet Türedi sokakta bulunan Gazioğlu evlerinin demir korumalıkların arasından kafası sıkışan yavru sokak köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Vatandaşların yavru köpeğin kafasının demir parmaklıklara sıkıştığını görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıraç makinesi yardımıyla köpeğin kafasının sıkıştığı demirleri ayırarak köpeği kurtardı. Korkmuş bir halde olan yavru köpek daha sonra gözlerden kayboldu. (İHA)

