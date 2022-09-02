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Yararlarını duyunca her sene yiyeceksiniz! Hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

02.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebzeler çok daha sağlıklı olmamıza yardımcı oluyorlar. Uzmanlar yemek rutininize düzenli olarak meyve ve sebze katmanız gerektiğini belirtiyorlar. Hünnap meyvesi de hastalıklardan koruyan ve sağlıkta mucizevi etkiler yaratan meyveler arasında bulunuyor. ‘Hünnap meyvesinin faydaları nedir?’ diye merak ediyorsanız bu habere göz atabilirsiniz.

Yararlarını duyunca her sene yiyeceksiniz! Hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Hünnap faydalarına rağmen fazla bilinmeyen ve sık tüketilmeyen bir meyve. Oysa ki hünnap meyvesi hem yiyecek olarak hem de ilaç tedavisinde kullanılıyor. Çin’de ölümsüz meyvesi olarak bilinen hünnap genellikle kurutularak yeniliyor. Hünnap İbn-i Sina’nın sağlık reçetelerinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Eylül ve Ekim aylarında yenilen hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalıktan korunmak için hünnap meyvesini diyetinize ekleyebilirsiniz.

HÜNNAP FAYDALARI

ZENGİN ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

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Hünnap meyvesi, başta flavonoidler, polisakkaritler ve bazı yararlı asitler olmak üzere çeşitli antioksidan bileşikler açısından zengindir. Aynı zamanda antioksidan görevi gören yüksek düzeyde C vitamini içermektedir.

DİYABET VE KALP HASTALIĞINA KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

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Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyebilen ve tersine çevirebilen bileşiklerdir. Serbest radikal hasarının, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok kronik duruma sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Serbest radikallerle savaşma yeteneklerinden dolayı, antioksidanlar önemli yararlar sağlamaktadır.

STRES VE İLTİHABI AZALTIYOR

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Bir hayvan deneyi araştırması, hünnap flavonoidlerinin antioksidan aktivitesinin, karaciğerde serbest radikal hasarının neden olduğu stresi ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Aslında, hünnap meyvesinin faydalarının çoğu, işte bu antioksidan içeriğinden kaynaklanmaktadır.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR, HAFIZAYI GELİŞTİRİYOR

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Hünnap, uyku kalitesini ve beyin fonksiyonunu iyileştirmek için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortaya konan araştırmalar, antioksidanların bu etkilerden sorumlu olabileceğini öne sürmektedir. Hünnap meyvesinin ve tohum özlerinin, sıçanlarla yapılan deneylerde, uyku süresini ve kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu meyve genellikle anksiyeteyi azaltmak için alternatif tıp uygulayıcıları tarafından reçete edilmektedir. Dahası hayvan deneyleri ve diğer test çalışmaları, hafızayı geliştirebileceğini ve beyin hücrelerine, sinirleri tahrip eden bileşiklerden koruma konusunda yardımcı olabileceğini göstermektedir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR

Antioksidan özelliklere sahip, doğal şekerler olan hünnap polisakkaritlerinin, tehlikeli hücreleri etkisiz hale getirebileceği ve iltihabı azaltabileceği belirtilmiştir. Azalan iltihap ve serbest radikal seviyeleri sayesinde, tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar da önlenmiş olur. Bunun yanında, antioksidan özelliklere sahip bir lif türü olan hünnap ligninleri de, bağışıklık hücrelerinin üretimini teşvik ederek ve bu hücrelerin, zararlı bileşikleri etkisiz hale getirme oranını artırarak insan sağlığına önemli bir katkı daha yapmaktadır.

KANSER HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİNE ENGEL OLUYOR

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Hünnap bağışıklığı artırabilir ve kanser hücrelerinin büyümesine engel olabilir. Hünnap özü ise, zararlı istilacı hücreleri yok edebilen, doğal öldürücü hücreler olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerini güçlendirmektedir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, yine hünnap özlerinin yumurtalık, rahim ağzı, göğüs, karaciğer, kolon ve cilt kanseri hücreleri dahil olmak üzere çeşitli kanser hücrelerini öldürdüğünü ortaya koymuştur.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

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Hünnap'ın yüksek lif içeriği sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Meyvede bulunan karbonhidratların yaklaşık % 50'si, faydalı sindirim etkileri ile bilinen liften gelir. Bu besin, dışkınızı yumuşatmaya ve hacim kazandırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, yiyeceklerin sindirim sisteminizdeki hareketini hızlandırır ve kabızlığınızı azaltır. Dahası hünnap özleri midenizin ve bağırsaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur. Ülser, yaralanma ve bağırsaklarınızda bulunabilecek kötücül bakterilerden zarar görme riskinizi azaltır.

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