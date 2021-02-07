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Yardım derneğinin sadaka kutusundaki parayı çaldı

07.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Yardım derneğinin sadaka kutusundaki parayı çaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında girdiği bir yardım derneğinden gıda malzemeleri, kablo ve sadaka kutusundaki parayı çalan hırsız, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 Şubat Cumartesi günü Yenimescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde devriye gezen Asayiş Büro ekipleri, E.G.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında girdiği bir yardım derneğinden gıda malzemeleri, kablo ve sadaka kutusundaki parayı çalan hırsız, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 6 Şubat Cumartesi günü Yenimescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde devriye gezen Asayiş Büro ekipleri, E.G. isimli şahsı fark etti. Elinde mavi bir çanta olan E.G.’nin durumundan şüphelenen ekipler, şahsı durdurmak istedi ancak fark edildiğini anlayan E.G. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından E.G.’yi yakalayan ekipler, elindeki çantayı kontrol etti. İçinde sucuk, kaşar, pastırma gibi gıda ürünleri ile uzatma kabloları çıkan çantaya el koyan ekipler, şahsa bunları nereden aldığını sordu ancak cevap alamadı. Ardından çanta üzerindeki dernek logosunu fark eden polisler, ilgili dernek ile iletişime geçince içindekilerin oradan çalındığını tespit etti. E.G.’nin üzerinden çıkan 46 lira 40 kuruşun da dernekte bulunan sadaka kutusundan çalındığı belirlendi. Ele geçirilen gıda malzemeleri, kablo ve paralar dernek yöneticilerine teslim edilirken, şüpheli E.G. gözaltına alındı.

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