Yardım etmek için durdu, hayatının şokunu yaşadı! 7 kişi yaralandı...

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 22. kilometresindeki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki otomobil, B.O.'nun kullandığı traktörle çarpıştı. Aynı yönde seyreden otomobil sürücüsü A.K., kaza yerinde bekleyen vatandaşa çarpmamak için yaptığı manevrayla kontrolden çıkarak traktörün kültivatörüne çarptı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

O sırada kazayı fark eden sürücü Ş.S. de otomobilini emniyet şeridine park ederek kazazedelere yardım etmek için olay yerine gitti. Ö.C.Ç. yönetimindeki otomobil de park halindeki otomobile çarptı. Aynı yerde meydana gelen trafik kazalarında sürücü Ö.C.Ç. (23) ile S.K. (78), S.K. (64), B.Ç. (39), N.T. (38), N.A. (20) ve K.A.Ç. (8) yaralandı. Diğer araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

7 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZAYA SEBEBİYET VEREN SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI

Traktör sürücüsü B.O.'ya, özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamaktan 196 lira, otomobil sürücüleri F.K. ile Ö.C.Ç.'ye de aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamaktan 196'şar lira para cezası uygulandı.

'ADAMA ÇARPMAMAK İÇİN TRAKTÖRE ÇARPTIM'

Kaza anını anlatan A.K., "30 metre ilerimde yolda bir adam yürüyordu. Ben çarpmayım diye direksiyonu sola kırdım. Yavaşladım ve traktöre çarptım. Kaza yapmışlar ikisi de tartışıyorlardı. Karşı şeritten giden adam da dörtlülerini yakıp aracını stop ederek bize yardıma geldi. Bir süre sonra gelen bir araba da park halindeki dörtlüleri yanan arabaya 'güm' diye arkadan çarptı" ifadesini kullandı. (İHA)

