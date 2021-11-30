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Yargıda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

30.11.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.

Yargıda yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararlarına göre, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi, tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.

SENDİKA MAHKEMELERİ KURULUYOR

Buna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak. Ayrıca çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi.

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15 ARALIK'TAN İTİBAREN HAYATA GEÇECEK

Aynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. İdari para cezalarının görüleceği sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek, bu konuda da ihtisaslaşma imkanı sağlandı. HSK'nın ihtisas mahkemeleri kararı, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır' başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' başlıklı hedefleri kapsamında planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde adım atıldı.

(DHA)

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