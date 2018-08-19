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Yargıtay'dan sosyal medya hakkında emsal niteliğinde karar! Bunu yapan yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 05:24 | Son Güncelleme

Yargıtay, Facebook’ta başkasına ait telefon numarasını paylaşan sanık hakkında, en ağır cezayı gerektiren suçtan yargılama yapılması gerektiğini bildirdi.

Yargıtay'dan sosyal medya hakkında emsal niteliğinde karar! Bunu yapan yandı!

Yargıtay, Facebook’tan hakaret ederek, telefon numarası paylaşan sanık hakkında müştekinin şikayeti üzerine açılan davada verilen kararı bozdu. Kararda, birden fazla suç işleyen sanığa, en ağır cezayı gerektiren suçtan yargılama yapılması gerektiği belirtildi.

Sanığın ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan cezalandırılması gerekirken, hem bu suçtan hem de hakaret suçundan cezalandırılmasının uygun olmadığı kaydedildi.

KARAR BOZULDU

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin verdiği karara göre, Hatice isimli bir kadınaFacebook hesabından hakaret ederek, telefon numarasını paylaşan bir sanık hakkında, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu düzenleyen TCK 136/1 ve hakaret suçunu düzenleyen TCK 125. maddesinden dava açıldı. Mahkeme, sanığı her iki suçtan da hapse mahkum etti. Hüküm, sanık ve cumhuriyet savcılığı tarafından temyiz edildi. Temyiz üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay kararı bozdu.

HAKARETE BOZMA

Bozma kararında, sanığın bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olduğu, TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması, hakaret suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği, buna rağmen sanığın her iki suçtan da cezalandırılması yoluna gidildiği belirtildi.

Kararda, sanık hakkında bu şekilde uygulanan fazla ceza tayininin hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Kararda, sanık hakkında TCK’nın hakaret suçunu düzenleyen 125/4. maddesinden artırım uygulandığı, sonuç cezanın 11 ay 20 gün olarak belirlenmesi gerekirken, 12 ay olarak belirlenmesinin kanuna aykırı olduğu vurgulandı.

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Yargıtay Facebook sosyal medya

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