Yargıtay'dan son dakika Metin İyidil kararı! Beraat kararını bozdu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe yargılamalarının en fazla konuşulan isimlerinden biriydi. Darbe girişiminin ardından tutuklanıp, yargılandı. Savunmalarında ısrarla suçlamaları reddetti. Ancak “anayasayı ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

3,5 yıldır bulunduğu cezaevinden İstinaf Mahkemesi’nin kararı ile tahliye edildi. İstinaf Mahkemesi, İyidil için “anayasayı ihlale teşebbüs suçunu işlemedi” diyerek, beraat kararı verdi. Ancak İyidil’in dışarıda 24 saat kalabildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

İstinaf Savcılığı, İyidil’in tahliyesine itiraz etti. Üst numaralı İstinaf Mahkemesi, bu itirazı kabul edince İyidil, hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Ve İyidil Ankara Çankaya’da yeniden gözaltına alındı. Ardından da sağlık kontrolünün ardından istinaf mahkemesine sevk edildi. Mahkeme tarafından da tutuklandı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Gelen son dakika haberine göre ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

YANIKOĞLU'NUN CEZASI ONANDI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.



