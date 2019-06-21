Yarım asırlık kalaycı ustasına kaymakamdan vefa

İzmir’in Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ilçenin tarihsel kimliğini ön plana çıkaran son ustalar ve yok olmama mücadelesi veren el sanatları ustalarına destek amaçlı ziyaretler yaptı.

Tire’de tam yarım asırdır kalaycılık mesleği ile uğraşan Tire’nin en eski kalaycısı Mehmet Dönmez’i ziyaret eden İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Mehmet Usta ile uzun süre sohbet etti. Mesleğin incelikleri ve sürdürülebilirliği konusunda kalaycı ustası Mehmet Dönmez’den bilgi alan Kaymakam Tanrıseven, “Tire’de el sanatlarının yaşatılabilmesi için her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Geçmişte köylere giderek seyyar kalaycılık da yaptığını belirten Mehmet Usta, “Artık çırak yetişmiyor, gençler meraklı değil. Kalaycılığı öğrenmek isteyen olursa altı ayda mesleği öğretirim” dedi. 1938 doğumlu olan Mehmet Dönmez, Antalya’nın Akseki ilçesinden çıkarak Tire’ye geldiğini ve 50 yıldır aynı dükkânda kalaycılık mesleğini yaptığını söyledi. Son kalaycı ustası Mehmet Dönmez, Yunanistan’da kalaycı ustası olmadığından geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’a da giderek tarihi bazı kazanları kalayladığını söyledi. Mehmet Usta, yarım asırdan bu yana kalaycılık yaptığını belirterek, “İlk kez bir Tire Kaymakamı ziyaretime geldi, halimizi sordu. Çok teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.