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Yarım milyon kişi akın etmişti! Arkalarında dağ gibi çöp bıraktılar! Duyanlar inanamadı: Tonlarca...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 11:05
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Dokuz günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinde denie kıyısı olan yerler tatilci akınına uğradı. Tatilci akınına uğrayan yerlerden biri de Tekirdağ Marmaraereğlisi oldu. Bayram tatilinde 30 bin olan ilçe nüfusu yarım milyonu buldu. Tatilcilerin arkasından ise belediye 450 ton çöp topladı.

Yarım milyon kişi akın etmişti! Arkalarında dağ gibi çöp bıraktılar! Duyanlar inanamadı: Tonlarca...

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğrayan Tekirdağ'ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde belediyenin topladığı çöp miktarını duyanlar inanamadı. Belediye 450 ton çöp topladı. Belediye Başkanı Onur Bozkurter, yoğunluk için ilçe olarak önlemleri önceden aldıklarını ve tatilcilerin ihtiyacını karşılamakta bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır, Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu bazı günler 500 bine ulaştı. İlçede yazlık konutlar, oteller, pansiyonlar dolarken, günübirlik gelenlerle birlikte ilçe en kalabalık bayramlarından birini yaşadı.

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500 BİN TATİLCİ GELDİ

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilçenin 37 kilometrelik sahilinin denize sıfır 30 kilometrelik bölümünde tatilcilerin rahatlıkla denize girdiğini söyledi. Tespitlerine göre ilçeye gelen tatilcilerin sayısının 450-500 bin civarında olduğunu belirten Bozkurter şu ifadeleri kullandı:

"Biz İstanbul'a sınır ilçe olması nedeniyle ve denize yaklaşık 37-38 kilometre sahil şeridimizin olması hasebiyle tatilcilerin en uğrak yerinin bizim ilçemiz olacağını biliyorduk. Bununla ilgili biz bayramdan evvel tüm marketleri, tüm fırıncı esnafını, tüm su satan esnafımızı dolaştık ve burada temel gıdada bir kıtlık olmaması için, insanlarımızın mağduriyet görmemeleri için onlarla yaptığımız toplantılarla önlemlerini aldılar.

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450 TON ÇÖP TOPLANDI

Halkımıza gerekli hizmeti verdiler, bir mağduriyet yaşanmadı. Biz bu esnada yaklaşık olarak 450 ton çöp aldık. Jandarmamızla, polisimizle beraber el ele vererek kamunun tüm kuruluşları, buradaki asayişi nasıl minimum seviyede tutarız, insanlarımız nasıl sorunsuz, sıkıntısız bir tatil geçirir, bunun hesabını yaptık. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre bölgemizde büyük bir trafik kazası yaşanmadı. Bölgemizde bir boğulan olmadı, bir ölüm vakası olmadı. Marmaraereğlisi'nde bayram şu anda keyifli gidiyor"

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"DENİZİMİZİ TEMİZ KULLANALIM"

Bozkurter, tatilcilerden sahilleri temiz kullanmalarını isteyerek, "Bu bölgeye gelirken istirham ediyorum denizimizi temiz kullanalım. Sahillerimizi temiz kullanalım. Yola çıkacak vatandaşlarımız kemerini taksın. Alkollü araç sürmesinler. Yolun sonu bayram olsun diyorum" dedi.

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"EKMEK ÜRETİMİNİ DÖRT KAT ARTIRDIK"

Marmaraereğlisi ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Uğur Kaya, kış aylarındaki üretiminden şu an 4 kat fazla ekmek üretimi yaptıklarını söyledi. Kaya, "Bu yoğunluğu bekliyorduk. Geçen sene de bayram tatili 9 günlük bir süreçte oluştu ve biz geçen seneden hazırlıklıydık. Bölgedeki esnafımızla zaten bu konuda irtibat halindeydik, yoğunluğumuzu karşıladığımızı düşünüyoruz fırıncı esnaf olarak. Kış ile bayram tatilindeki oranımız yaklaşık 4 katı ve 4 katı fazla bir üretim yaptık" dedi.

İlçede balık restoranı işleten Sermettin Şengüllü, kalabalık beklediklerini ancak bu kadar tahmin etmediklerini belirterek, "Bekliyorduk ancak bu kadar değil. Kalabalıktı, yoğundu. İşlerimiz de güzel oldu" dedi. (DHA)


Express


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