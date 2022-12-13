Yarın Antalya'da okullar var mı? 14 Aralık (yarın) okullar hangi illerde tatil olacak? Meteoroloji açıklama yaptı!

Antalya'da geçtiğimiz gün sağanak yağış meydana gelmişti. Meteoroloji kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir uyarısı verildi. Peki yarın Antalya'da okullar var mı? 14 Aralık (yarın) okullar hangi illerde tatil olacak? İşte detaylar...

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Antalya için ‘turuncu kod’ ile uyarı yaptı. Uyarıda, bugün gece saatleriyle kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağış beklendiği ve bu yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat, Serik ve İbradi ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Öte yandan Burdur ve Isparta’da da sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kaydedildi:

“Bu akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), 14 Aralık 2022 ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD UAYRI YAPTI

Meteoroloji'nin uyarısının ardından bir uyarı da AFAD tarafından yapıldı. O uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"14 Aralık Çarşamba günü, Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli, Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bu akşamdan itibaren Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."



