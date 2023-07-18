Yarın başlıyor, tüm Türkiye'de etkili olacak: Sıcak hava dalgalarına yenisi ekleniyor! İstanbul, Akdeniz ve Ege için "Dışarı çıkmayın" uyarısı

Havalar nefes almayı güçleştirecek kadar ısındı, art arda sıcaklık rekoru haberleri geliyor. Yaz mevsimin ortasında sıcaklıklar zirvelere ulaşmasıyla beraber vatandaşlar serin hava haberi beklese de Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre önümüzdeki günler yeni sıcak hava dalgaları gelecek. İstanbul'un yanı sıra Akdeniz ve Ege bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarılar var.
Orhan Şen paylaşımlarında şunları kaydetti:
"Akdeniz ve Ege'de devam eden aşırı sıcaklar bugün yarın 1-2 derece düşecek ama perşembeden itibaren yenisi başlayacak.
Marmara dahil yeni dalgada cuma, cumartesi, pazar dışarı çıkmasanız sağlığınız açısından iyi olur.
İstanbullular önemli işiniz yoksa haftasonu dışarı çıkmayın.
Aşırı sıcaklar sadece Türkiye'de değil, tüm güney Avrupa'da etkili. İspanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Önümüzdeki 4 gün orman yangınları açısından kritik günler. Ormanın kenarından bile geçmeyin. Pazartesi sıcaklıklar ortalamaya geri dönüyor."
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C);
Ankara : 32-36
İstanbul : 32-35
İzmir : 37-38
Edirne : 38-41
Çanakkale : 34-40
Muğla : 39-41
Adana : 35-37
Antalya : 39-41
Kayseri : 31-34
MGM'nin açıklamasında; sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.