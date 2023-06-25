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Yarın borsa açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

25.06.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın borsanın açık olup olmadığı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere, bu sene 4 günlük 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Çok sayıda vatandaş internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, yarın borsa açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

Yarın borsa açık, mı kapalı mı? 26 Haziran 2023 Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

Yarın borsanın açık olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Bu sebeple kamu kurumlarında çalışanlar 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü idari izinli sayılacak. Peki, yarın borsa açık mı, kapalı mı? Yarın borsa çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN BORSA AÇIK MI?

Yarın borsa açık olacak. 26 Haziran tarihinde borsa kağıt alım satım işlemleri yapılabilrcek. Öte yandan Kurban Bayramı arefesi, yarım gün olduğu için Borsa İstanbul, 27 Haziran Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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