Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yazılı açıklama yaptı. Bunun üzerine yüz yüze eğitimin olup olmayacağı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Ziya Selçuk açıkladı! Yarın okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU? OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayına ilişkin yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin akıbeti, mesai saatler, spor salonu, lunapark gibi yerlerin çalışma saatine ilişkin kritik bilgileri paylaştı.

Tüm bunların ardından velilerin ve öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrildi. Pandemi nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitim modeli uygulanıyordu. Haziran ayında kısıtlamaların gevşetilmesiyle Bakan Selçuk da eğitim hayatında uygulanacak yenilikleri duyurdu. Uzun süredir sekteye uğrayan eğitim hayatında, Bakan Selçuk tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre yüz yüze eğitime geçilecek.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Bakan Selçuk, 1 Haziran Salı itibarıyla tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün olmak şartıyla yüz yüze eğitime geçileceğini aktardı. Bunların dışındaki okul öncesi eğitim kurumlarında ise tam zamanlı yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.